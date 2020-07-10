Алексей Титов: Мы готовимся к приёму зрителей на Гран При в Сочи
Гран При России-2020 пройдёт на высоком уровне и со зрителями, заявил директор АНО «Росгонки».
Гран При России-2020 пройдёт на высоком уровне и со зрителями, заявил директор АНО «Росгонки».
Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов прокомментировал новость об официальном включении Гран При России в календарь Формулы 1 2020 года.
Гран При России-2020 пройдёт в те сроки, которые были оговорены в оригинальном календаре сезона —
«Вместе с Правительством Российской Федерации и руководством чемпионата мы приложили все усилия, чтобы в этом году сделать возможным проведение Гран При России, — цитирует Алексея