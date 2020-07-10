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15:39 (мск), источник: Autosport.com.ru

Алексей Титов: Мы готовимся к приёму зрителей на Гран При в Сочи

Гран При России-2020 пройдёт на высоком уровне и со зрителями, заявил директор АНО «Росгонки».

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Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов прокомментировал новость об официальном включении Гран При России в календарь Формулы 1 2020 года.

Гран При России-2020 пройдёт в те сроки, которые были оговорены в оригинальном календаре сезона — 25—27 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вместе с Правительством Российской Федерации и руководством чемпионата мы приложили все усилия, чтобы в этом году сделать возможным проведение Гран При России, — цитирует Алексея пресс-служба Сочи Автодрома. — Это будет невероятный фестиваль для самой широкой аудитории. Всех гостей Сочи Автодрома ждут насыщенные дни в курортной столице России. Из года в год посещаемость мероприятия сохраняется на хорошем уровне, и мы уверены, что сложности текущего года не станут особой помехой для фанатов автоспорта. Мы тщательно готовимся к безопасному приёму зрителей и ждём всех в Олимпийском парке».

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