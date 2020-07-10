Алексей Титов: Мы готовимся к приёму зрителей на Гран При в Сочи

«Вместе с Правительством Российской Федерации и руководством чемпионата мы приложили все усилия, чтобы в этом году сделать возможным проведение Гран При России, — цитирует Алексея пресс-служба Сочи Автодрома. — Это будет невероятный фестиваль для самой широкой аудитории. Всех гостей Сочи Автодрома ждут насыщенные дни в курортной столице России. Из года в год посещаемость мероприятия сохраняется на хорошем уровне, и мы уверены, что сложности текущего года не станут особой помехой для фанатов автоспорта. Мы тщательно готовимся к безопасному приёму зрителей и ждём всех в Олимпийском парке».