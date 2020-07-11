Третья тренировка Гран При Штирии отменена из-за дождя
Надежда на проведение квалификации в субботу остается.
Надежда на проведение квалификации в субботу остается.
После 45 минут ожидания гоночная дирекция Формулы-1 приняла решение отменить третью часть свободных заездов Гран При Штирии
«Дождевой фронт над Шпильбергом движется очень медленно. Есть надежда, что к вечеру погода улучшится. Если нет, то мы проведем квалификацию в воскресенье утром, но тогда придется отменить гонку Формулы 2 и Суперкубка Porsche», — цитирует BBC F1 спортивного директора Ф1 Росса Брауна.
Если квалификация не состоится и в воскресенье утром, то стартовая решетка, как уже заявил гоночный директор Майкл Маси, будет сформирована по результатам второй пятничной тренировки.