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15:04 (мск), источник: Autosport.com.ru

Третья тренировка Гран При Штирии отменена из-за дождя

Надежда на проведение квалификации в субботу остается.

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Источник: AP 2020

После 45 минут ожидания гоночная дирекция Формулы-1 приняла решение отменить третью часть свободных заездов Гран При Штирии из-за сильного дождя. Что будет с квалификацией пока непонятно — всё зависит от того, когда прекратится или хотя бы ослабнет дождь.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Дождевой фронт над Шпильбергом движется очень медленно. Есть надежда, что к вечеру погода улучшится. Если нет, то мы проведем квалификацию в воскресенье утром, но тогда придется отменить гонку Формулы 2 и Суперкубка Porsche», — цитирует BBC F1 спортивного директора Ф1 Росса Брауна.

Если квалификация не состоится и в воскресенье утром, то стартовая решетка, как уже заявил гоночный директор Майкл Маси, будет сформирована по результатам второй пятничной тренировки.

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