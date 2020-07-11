Начало квалификации Гран При Штирии откладывается

Источник: AP 2020

Просвет в небе над Ред Булл Рингом закончился раньше, чем началась квалификация Гран При Штирии. Буквально за 15 минут до старта первого сегмента снова начался дождь и условия на трассе, как и в третьей тренировке в субботу утром, оказались неподходящими для машин Формулы-1.

В настоящее время трассу инспектирует водитель машины безопасности Бернд Майландер. Гоночная дирекция сообщила, что о начале квалификации будет сообщено за десять минут до старта.

«Судя по показаниям радара, через полчаса дождь стихнет. Посмотрим, сможем ли мы провести квалификацию», — заявил босс McLaren Зак Браун.