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16:23 (мск), источник: Autosport.com.ru

Начало квалификации Гран При Штирии откладывается

Над Ред Булл Рингом снова идет сильный дождь.

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Источник: AP 2020

Просвет в небе над Ред Булл Рингом закончился раньше, чем началась квалификация Гран При Штирии. Буквально за 15 минут до старта первого сегмента снова начался дождь и условия на трассе, как и в третьей тренировке в субботу утром, оказались неподходящими для машин Формулы-1.

В настоящее время трассу инспектирует водитель машины безопасности Бернд Майландер. Гоночная дирекция сообщила, что о начале квалификации будет сообщено за десять минут до старта.

«Судя по показаниям радара, через полчаса дождь стихнет. Посмотрим, сможем ли мы провести квалификацию», — заявил босс McLaren Зак Браун.

Если условия не улучшатся, то квалификация пройдет в воскресенье утром — завтра дождя на Ред Булл Ринге не ожидается.

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