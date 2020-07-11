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18:37 (мск), источник: ТАСС

Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии «Формулы-1»

ТАСС, 11 июля. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Штирии (федеральная земля в Австрии, где расположен автодром «Ред Булл Ринг»).

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Источник: AP 2020

Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 19,273 секунды. Второе место занял нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+1,216), третьим стал пилот «Макларена» испанец Карлос Сайнс — младший (+1,398).

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял 14-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал восьмым, но из-за штрафа британца Ландо Норриса («Макларен») будет стартовать седьмым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в субботу из-за проливного дождя была отменена третья свободная практика. Квалификация, старт которой был отложен почти на 50 минут, проходила в дождливых условиях. Гонка состоится в воскресенье, начало — 16:10 мск.

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Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения, изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13—15 марта. Но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции, а из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство «Формулы-1» подтвердило проведение первых 10 этапов. Гран-при России в Сочи состоится 25—27 сентября.

Первый этап сезона также прошел в Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Победителем гонки стал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

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