Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии «Формулы-1»

Ранее в субботу из-за проливного дождя была отменена третья свободная практика. Квалификация, старт которой был отложен почти на 50 минут, проходила в дождливых условиях. Гонка состоится в воскресенье, начало — 16:10 мск.

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения, изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13—15 марта . Но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции, а из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство «Формулы-1» подтвердило проведение первых 10 этапов. Гран-при России в Сочи состоится 25—27 сентября .