Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии «Формулы-1»
ТАСС, 11 июля. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» —
ТАСС, 11 июля. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» —
Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 19,273 секунды. Второе место занял нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+1,216), третьим стал пилот «Макларена» испанец Карлос Сайнс — младший (+1,398).
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял 14-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал восьмым, но
Ранее в субботу
Первый этап сезона также прошел в Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Победителем гонки стал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.