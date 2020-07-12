Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
ЦСКА
Рубин
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
Крылья Советов
20
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Оренбург
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
СПАЛ
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Атлетик
02
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Урал
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
20:30
Парма
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Фиорентина
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:00
Борнмут
Лестер
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Уфа
11
Футбол. Зарубежный
16:15
Астон Вилла
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Мальорка
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Эйбар
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
30
Все события
Фоторепортажи
9Смолов забил «Барселоне»
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
17:09 (мск), источник: Autosport.com.ru

Гонщики Ф1 вновь не встали на колено перед стартом — Даниил Квят среди них

В Формуле-1 снова прошла акция против расизма и неравенства.

Наверх
Источник: AP 2020

Перед стартом Гран При Штирии гонщики Ф1 вновь уделили время акции, посвящённой борьбе с расизмом и неравенством. Как и неделю назад, некоторые пилоты решили встать на колено, тогда как другие остались стоять. В число последних вошли четверо гонщиков — Даниил Квят, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Кими Райкконен. Ещё четыре пилота не приняли участие в акции, зато к ней присоединились многие сотрудники команд — например, Mercedes в полном составе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неделю назад не вставать на колено решили Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци.

Необходимо отметить, что в трансляции FOM в этот момент показывали выступление скайдайверов, которое предваряло старт Гран При Штирии, и не показали, как гонщики встали на колено. Из-за этого Формула-1 подверглась критике со стороны болельщиков в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Отвратительно, что Формула-1 переключилась в тот момент, когда Льюис Хэмилтон и другие гонщики встали на колено. Этот жест теперь кажется пустым звуком», — прокомментировал в Twitter пользователь @theamzi.

Читайте также
 Валттери Боттас: С четвёртого места мало что можно было сделать
Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Штирии
Картина маслом. Автогол игрока «Спартака» принес победу «Сочи»
В компанию к Хабибу: в UFC второй чемпион из России
Слуцкий впервые сыграет против ЦСКА и старого друга Гончаренко
Ловчев: «Спартак» доведен тем, как работает VAR при пенальти
Тутберидзе обратилась к болельщикам после победы на премии ISU
Медведева опубликовала видео в изящном платье
Арбитр Безбородов установил рекорд по количеству матчей в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь