Гонщики Ф1 вновь не встали на колено перед стартом — Даниил Квят среди них

Источник: AP 2020

Перед стартом Гран При Штирии гонщики Ф1 вновь уделили время акции, посвящённой борьбе с расизмом и неравенством. Как и неделю назад, некоторые пилоты решили встать на колено, тогда как другие остались стоять. В число последних вошли четверо гонщиков — Даниил Квят, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Кими Райкконен. Ещё четыре пилота не приняли участие в акции, зато к ней присоединились многие сотрудники команд — например, Mercedes в полном составе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--03433b2d3c3df530832d" data-vnd="03433b2d3c3df530832d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=03433b2d3c3df530832d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Неделю назад не вставать на колено решили Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци.

Необходимо отметить, что в трансляции FOM в этот момент показывали выступление скайдайверов, которое предваряло старт Гран При Штирии, и не показали, как гонщики встали на колено. Из-за этого Формула-1 подверглась критике со стороны болельщиков в соцсетях.