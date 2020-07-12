Гонщики Ф1 вновь не встали на колено перед стартом — Даниил Квят среди них
В Формуле-1 снова прошла акция против расизма и неравенства.
В Формуле-1 снова прошла акция против расизма и неравенства.
Перед стартом Гран При Штирии гонщики Ф1 вновь уделили время акции, посвящённой борьбе с расизмом и неравенством. Как и неделю назад, некоторые пилоты решили встать на колено, тогда как другие остались стоять. В число последних вошли четверо гонщиков — Даниил Квят, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Кими Райкконен. Ещё четыре пилота не приняли участие в акции, зато к ней присоединились многие сотрудники команд — например, Mercedes в полном составе.
Неделю назад не вставать на колено решили Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци.
Необходимо отметить, что в трансляции FOM в этот момент показывали выступление скайдайверов, которое предваряло старт Гран При Штирии, и не показали, как гонщики встали на колено.
«Отвратительно, что Формула-1 переключилась в тот момент, когда Льюис Хэмилтон и другие гонщики встали на колено. Этот жест теперь кажется пустым звуком», — прокомментировал в Twitter пользователь @theamzi.