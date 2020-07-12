Квят снова не встал на колено и взял 1-е очко за «АльфаТаури», «Феррари» столкнулись и сошли. 2-я гонка сезона-2020
«Мерседес» снова победил. Теперь силами Хэмилтона.
«Мерседес» снова победил. Теперь силами Хэмилтона.
Спустя неделю после начала сезона Формулы-1 прошла вторая гонка. Трасса та же, что и на старте чемпионата — австрийский «Ред Булл Ринг». Двух гонок подряд в одном месте раньше не было никогда. Правда, на этот раз она называлась
В начале
Хэмилтон мчался побеждать. В прошлой гонке выиграл его партнер Валтерри Боттас (учитывая преимущество «Мерседесов» — единственный реальный конкурент в борьбе за титул), а сам Льюис остался четвертым. В этой гонке британцу нужно реабилитироваться.
Даниил Квят в квалификации занял 14-е место. Но
Первая гонка всем запомнилась акцией против расизма. На обошлось без нее и на этот раз. Квят стабильно отказался вставать на колено. К нему присоединились Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Кими Райкконен («Альфа Ромео») и Шарль Леклер («Феррари»). При этом в церемонии не принимало участие несколько пилотов.
Сама гонка для одной мегапопулярной
На трассе было прохладно, но сухо. Хэмилтон спокойно уезжал от всех, а Боттас болтался на третьем месте позади Ферстаппена. Казалось, «Мерседес» ошибся, слишком долго продержав финна на треке перед первым
Гасли ожидаемо выдавили из первой десятки. Скорости «АльфаТаури» пока не хватает. Квят же, стартовав на медиуме, имел другую тактику. Он очень качественно отработал на первом отрезке, не уступая по скорости Гасли, у которого был софт. На
И да, это первое очко Дани в цветах «АльфаТаури» (бывший «Торо Россо»). И очень круто, что в гонке россиянин показал себя лучше Гасли, который финишировал 15-м. Локальная победа, но дико важная, учитывая слухи о возможном уходе Квята из команды в конце сезона.
Формула-1.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Алекс Албон («Ред Булл»)
5. Ландо Норрис («Макларен»)
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
8. Даниэль Риккардо («Рено»)
9. Карлос
10. Даниил Квят («АльфаТаури»)
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
13. Ромен Грожан («Хаас») — сход
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
15. Пьер Гасли («АльфаТаури»)
16. Джордж Расселл («Уильямс»)
17. Николас Латифи («Уильямс»)
18. Эстебан Окон («Рено») — сход
19. Шарль Леклер («Феррари») — сход
20. Себастьян Феттель («Феррари») — сход.
С Кубком конструкторов все ясно, а в личном зачете борьба разворачивается между двумя пилотами «Мерседеса». У вас еще есть сомнения, что титул разыграют Хэмилтон и Боттас? Пока финн немного впереди, он выигрывает у партнера по команде шесть баллов. Продолжение борьбы — через неделю в Венгрии.
Константин Лесик