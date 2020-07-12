Квят снова не встал на колено и взял 1-е очко за «АльфаТаури», «Феррари» столкнулись и сошли. 2-я гонка сезона-2020

Источник: AFP 2020

Спустя неделю после начала сезона Формулы-1 прошла вторая гонка. Трасса та же, что и на старте чемпионата — австрийский «Ред Булл Ринг». Двух гонок подряд в одном месте раньше не было никогда. Правда, на этот раз она называлась Гран-при Штирии.

В начале уик-энда лил дождь. Из-за ливня пришлось отменить третью свободную практику и отложить квалификацию на 45 минут. Поул в итоге завоевал Льюис Хэмилтон. Британец уничтожил всех соперников — опередил занявшего второе место Макса Ферстаппена больше, чем на 1,2 секунды. При этом пилоты со второго по девятую позицию плотно расположились в четырех десятых.

Хэмилтон мчался побеждать. В прошлой гонке выиграл его партнер Валтерри Боттас (учитывая преимущество «Мерседесов» — единственный реальный конкурент в борьбе за титул), а сам Льюис остался четвертым. В этой гонке британцу нужно реабилитироваться.

Даниил Квят в квалификации занял 14-е место. Но из-за наказания гонщика «Феррари» Шарля Леклера, который заблокировал россиянина, переместился на 13-ю позицию. Партнер Дани по «АльфаТаури» Пьер Гасли прорвался на седьмое место. Но это скорее просто удачное стечение дождливых обстоятельств.

Первая гонка всем запомнилась акцией против расизма. На обошлось без нее и на этот раз. Квят стабильно отказался вставать на колено. К нему присоединились Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Кими Райкконен («Альфа Ромео») и Шарль Леклер («Феррари»). При этом в церемонии не принимало участие несколько пилотов.

Сама гонка для одной мегапопулярной топ-команды началась ужасно. Болельщики «Феррари» чувствуют себя, наверное, как фанаты «Спартака» — переживать за эту конюшню очень сложно. Шарль Леклер и Себастьян Феттель столкнулись друг с другом на старте. Гонщик из Монако признал свою вину и извинился перед партнером и всей командой. Но очков за совестливость не дают.

На трассе было прохладно, но сухо. Хэмилтон спокойно уезжал от всех, а Боттас болтался на третьем месте позади Ферстаппена. Казалось, «Мерседес» ошибся, слишком долго продержав финна на треке перед первым пит-стопом. Но зато он получил более свежие шины на финишных кругах. Боттас долго, но верно подъезжал к Максу и все-таки отобрал у него второе место. Лидер «Ред Булла» даже не рыпнулся. «Мерседес» не без труда оформил дубль.

Гасли ожидаемо выдавили из первой десятки. Скорости «АльфаТаури» пока не хватает. Квят же, стартовав на медиуме, имел другую тактику. Он очень качественно отработал на первом отрезке, не уступая по скорости Гасли, у которого был софт. На пит-стопе обе «АльфаТаури» переобулись в хард. И здесь у француза вообще все перестало получаться. Он потом даже еще раз заехал в боксы. Ну, а Квят отработал круто, тактика помогла ему взять первое очко в сезоне. Райкконен к нему подъехать не сумел.

И да, это первое очко Дани в цветах «АльфаТаури» (бывший «Торо Россо»). И очень круто, что в гонке россиянин показал себя лучше Гасли, который финишировал 15-м. Локальная победа, но дико важная, учитывая слухи о возможном уходе Квята из команды в конце сезона.

Формула-1. Гран-при Штирии. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Алекс Албон («Ред Булл»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

8. Даниэль Риккардо («Рено»)

9. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

10. Даниил Квят («АльфаТаури»)

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Ромен Грожан («Хаас») — сход

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

15. Пьер Гасли («АльфаТаури»)

16. Джордж Расселл («Уильямс»)

17. Николас Латифи («Уильямс»)

18. Эстебан Окон («Рено») — сход

19. Шарль Леклер («Феррари») — сход

20. Себастьян Феттель («Феррари») — сход.

С Кубком конструкторов все ясно, а в личном зачете борьба разворачивается между двумя пилотами «Мерседеса». У вас еще есть сомнения, что титул разыграют Хэмилтон и Боттас? Пока финн немного впереди, он выигрывает у партнера по команде шесть баллов. Продолжение борьбы — через неделю в Венгрии.