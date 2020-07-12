Квят: Гонка на Гран-при Штирии получилась фантастической для меня

«Если пятница и суббота были довольно сложными, то гонка была фантастической для меня. Я сделал свою работу и привез машину домой с набранным очком, хотя было гораздо меньше сходов, чем неделей ранее, поэтому я счастлив. Все было сделано хорошо, и хотя меня часто атаковали, я смог защитить свою позицию и даже увеличить отрыв к концу гонки от тех. кто был позади меня», — цитирует Квята сайт команды.