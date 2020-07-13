Слухи из паддока: Mercedes продлит контракт с Валттери Боттасом

До начала сезона «Серебряные стрелы» склонялись к продвижению своего юниора Джорджа Рассела. Но успешное выступление Боттаса в двух первых гонках — победа, второе место и лидерство в чемпионате — изменило мнение руководства команды. Вдобавок к этому, с приходом Фернандо Алонсо в Renault закрылась наиболее вероятная альтернатива для Боттаса и уход из Mercedes мог бы поставить под угрозу карьеру финского гонщика.