Слухи из паддока: Mercedes продлит контракт с Валттери Боттасом
«Серебряные стрелы» решили продолжить сотрудничество с финским гонщиком.
«Серебряные стрелы» решили продолжить сотрудничество с финским гонщиком.
Команда Mercedes продлит контракт с Валттери Боттасом на 2021 год, сообщает итальянский журналист Роберто Чинчеро, ссылаясь на источники в паддоке Ред Булл Ринга.
До начала сезона «Серебряные стрелы» склонялись к продвижению своего юниора Джорджа Рассела. Но успешное выступление Боттаса в двух первых гонках — победа, второе место и лидерство в чемпионате — изменило мнение руководства команды. Вдобавок к этому, с приходом Фернандо Алонсо в Renault закрылась наиболее вероятная альтернатива для Боттаса и уход из Mercedes мог бы поставить под угрозу карьеру финского гонщика.
Поэтому в итоге команда решила продолжить с сотрудничество Боттаса. Видимо, подписание контракта и официальное заявление не за горами…