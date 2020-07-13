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16:08 (мск), источник: Autosport.com.ru

Слухи из паддока: Mercedes продлит контракт с Валттери Боттасом

«Серебряные стрелы» решили продолжить сотрудничество с финским гонщиком.

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Команда Mercedes продлит контракт с Валттери Боттасом на 2021 год, сообщает итальянский журналист Роберто Чинчеро, ссылаясь на источники в паддоке Ред Булл Ринга.

Во время загрузки произошла ошибка.

До начала сезона «Серебряные стрелы» склонялись к продвижению своего юниора Джорджа Рассела. Но успешное выступление Боттаса в двух первых гонках — победа, второе место и лидерство в чемпионате — изменило мнение руководства команды. Вдобавок к этому, с приходом Фернандо Алонсо в Renault закрылась наиболее вероятная альтернатива для Боттаса и уход из Mercedes мог бы поставить под угрозу карьеру финского гонщика.

Поэтому в итоге команда решила продолжить с сотрудничество Боттаса. Видимо, подписание контракта и официальное заявление не за горами…

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