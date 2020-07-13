Квят: Не стоит драматизировать ситуацию с преклонением колена пилотами «Формулы-1»

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Перед стартом заезда первого этапа «Формулы-1» в Австрии 5 июля прошла акция протеста против расизма, в рамках которой пилоты встали на одно колено. При этом шестеро гонщиков, в том числе Квят, отказались участвовать в акции.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1b8c7632b39388ac8b0f" data-vnd="1b8c7632b39388ac8b0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1b8c7632b39388ac8b0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я уже выражал свою позицию на прошлой неделе, все гонщики едины в борьбе против расизма, мы показали свою позицию, надев футболки с надписью “Конец расизму”, — заявил россиянин. — Но я против того, чтобы вставать на колено, это против русского менталитета, мы не встаем на колено просто так, всегда должна быть очень веская причина».

«Это личный выбор каждого, никто никого ни к чему не подталкивает, каждый гонщик, каждый сотрудник в “Формуле-1” делает то, что считает нужным. Я думаю, нет никакого драматизма во всем этом. Для кого-то встать на колено нормально, я хочу выразить свою позицию по-другому, как и некоторые другие коллеги, у нас все спокойно, все сконцентрированы перед гонкой, у нас нет никаких серьезных разногласий. Мы все боремся против расизма, но каждый делает это по-разному», — добавил Квят.

Среди тех, кто решил не вставать на колено, оказались Квят, испанский пилот Карлос Сайнс — младший («Макларен»), пилоты «Альфа Ромео» финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер.