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15:10 (мск), источник: ТАСС

Квят: Не стоит драматизировать ситуацию с преклонением колена пилотами «Формулы-1»

ТАСС, 13 июля. Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят считает, что не стоит драматизировать ситуацию, связанную с решением некоторых гонщиков, включая его, не вставать на колено перед гонкой в рамках акции по борьбе с расизмом. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия-1».

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Перед стартом заезда первого этапа «Формулы-1» в Австрии 5 июля прошла акция протеста против расизма, в рамках которой пилоты встали на одно колено. При этом шестеро гонщиков, в том числе Квят, отказались участвовать в акции.

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«Я уже выражал свою позицию на прошлой неделе, все гонщики едины в борьбе против расизма, мы показали свою позицию, надев футболки с надписью “Конец расизму”, — заявил россиянин. — Но я против того, чтобы вставать на колено, это против русского менталитета, мы не встаем на колено просто так, всегда должна быть очень веская причина».

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«Это личный выбор каждого, никто никого ни к чему не подталкивает, каждый гонщик, каждый сотрудник в “Формуле-1” делает то, что считает нужным. Я думаю, нет никакого драматизма во всем этом. Для кого-то встать на колено нормально, я хочу выразить свою позицию по-другому, как и некоторые другие коллеги, у нас все спокойно, все сконцентрированы перед гонкой, у нас нет никаких серьезных разногласий. Мы все боремся против расизма, но каждый делает это по-разному», — добавил Квят.

Среди тех, кто решил не вставать на колено, оказались Квят, испанский пилот Карлос Сайнс — младший («Макларен»), пилоты «Альфа Ромео» финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер.

Акция пилотов прошла в рамках движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Движение Black Lives Matter оказалось в центре общественного внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, вспыхнувшими во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд после этого умер в больнице.

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