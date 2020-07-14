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13:28 (мск), источник: Sports.Ru

Теперь в «Формуле-1» на подиуме трофеи вручают роботы-тележки. Пока выходит неловко — зато безопасно

Пилоты привыкают к обновлениям.

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Источник: AP 2020

Пилоты не сразу сообразили, что происходит.

Пандемия не повлияла на борьбу пилотов в «Формуле-1»: новый сезон начался теми же бодрыми сражениями, которые мы видели во второй половине прошлого года, да и в лидерах чемпионата пока Валттери Боттас — интрига живет!

Но за пределами трассы изменилось многое: действуют правила социального дистанцирования, пилоты позируют в масках и стараются избегать контактов (к Ландо Норрису последнее не относится — сразу после третьего места в стартовой гонке британец бросился в объятья босса «Макларена» Зака Брауна). Пришлось отказаться и от привычной церемонии награждения: никаких комнат ожидания для призеров, а ступени подиума разнесены на приличное расстояние — все по медицинскому протоколу.

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На втором этапе организация дистанцирования пошла еще дальше: теперь трофеи лучшим гонщикам разводят кубические роботы!

Первыми новинку опробовали младшие серии — и победитель гонки «Формулы-2» в Шпильберге Роберт Шварцман (надежда «Феррари» и российского автоспорта) даже не сразу понял, что происходит:

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Шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону тоже пришлось сойти с пьедестала, что забрать приз за победу в Гран-при Штирии.

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Кстати, инновацию моментально улучшили: присоединили камеру, чтобы болельщики увидели момент вручения крупным планом.

«Мерседес» предложил альтернативу — хотя Боттас на подиуме в каждой гонке и не может награждать сам себя. Но у болельщиков есть вариант лучше:

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«Думаю, вы забыли о настоящем подиумном роботе, лишенном всех человеческих эмоций».

Роботележки могли бы организовать собственный чемпионат — аэродинамика страдает, зато без самовозов.

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«Формула-1» элегантно подошла к проблеме с призами: меры безопасности соблюдены, решение выглядит забавно и, главное, просто — достаточно просто пристроить к кубу колеса на дистанционном управлении.

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