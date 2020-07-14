Теперь в «Формуле-1» на подиуме трофеи вручают роботы-тележки. Пока выходит неловко — зато безопасно
Пилоты привыкают к обновлениям.
Пилоты привыкают к обновлениям.
Пилоты не сразу сообразили, что происходит.
Пандемия не повлияла на борьбу пилотов в «Формуле-1»: новый сезон начался теми же бодрыми сражениями, которые мы видели во второй половине прошлого года, да и в лидерах чемпионата пока Валттери Боттас — интрига живет!
Но за пределами трассы изменилось многое: действуют правила социального дистанцирования, пилоты позируют в масках и стараются избегать контактов (к Ландо Норрису последнее не относится — сразу после третьего места в стартовой гонке британец бросился в объятья босса «Макларена» Зака Брауна). Пришлось отказаться и от привычной церемонии награждения: никаких комнат ожидания для призеров, а ступени подиума разнесены на приличное расстояние — все по медицинскому протоколу.
На втором этапе организация дистанцирования пошла еще дальше: теперь трофеи лучшим гонщикам разводят кубические роботы!
Первыми новинку опробовали младшие серии — и победитель гонки «Формулы-2» в Шпильберге Роберт Шварцман (надежда «Феррари» и российского автоспорта) даже не сразу понял, что происходит:
Шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону тоже пришлось сойти с пьедестала, что забрать приз за победу в
Кстати, инновацию моментально улучшили: присоединили камеру, чтобы болельщики увидели момент вручения крупным планом.
«Мерседес» предложил альтернативу — хотя Боттас на подиуме в каждой гонке и не может награждать сам себя. Но у болельщиков есть вариант лучше:
«Думаю, вы забыли о настоящем подиумном роботе, лишенном всех человеческих эмоций».
Роботележки могли бы организовать собственный чемпионат — аэродинамика страдает, зато без самовозов.
«Формула-1» элегантно подошла к проблеме с призами: меры безопасности соблюдены, решение выглядит забавно и, главное, просто — достаточно просто пристроить к кубу колеса на дистанционном управлении.
Инновации!