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00:15 (мск), источник: Autosport.com.ru

Даниил Квят: Между гонками в Австрии мы добились прогресса

Гонщик AlphaTauri рассчитывает набрать очки на Гран При Венгрии.

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Гонщик команды AlphaTauri Даниил Квят поделился ожиданиями от третьего этапа сезона — Гран При Венгрии, который в ближайшие выходные пройдёт на трассе Хунгароринг.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня смешанные эмоции от гонок в Австрии. После первого этапа я был зол на себя, потому что мог набрать много очков, но негодовать было некогда, потому что нужно было готовиться к следующей гонке, — приводит слова Квята пресс-служба команды. — На втором Гран При у нас была возможность попасть в третий сегмент квалификации, но я угодил в трафик и не смог показать быстрый круг. Из-за этого я стартовал далеко и гонка получилась сложной, но я доволен тем, как мы с ней справились. Несмотря на нехватку темпа, мы сохраняли спокойствие, грамотно исполнили стратегию и смогли финишировать в очках при сложных обстоятельствах. Между гонками в Австрии мы добились прогресса, но со стороны это сложно увидеть, так как все остальные тоже прибавили, да и к тому же мы работали на той же трассе. Думаю, машина показала свой максимум. Не уверен, чего ожидать от уик-энда в Венгрии. Хунгароринг сильно отличается от Ред Булл Ринга по характеристикам, в пятницу посмотрим, подходит ли он нашей машине. Надеюсь, мы снова покажем неплохую скорость и наберём очки».

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