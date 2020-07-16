Wiliams объявила состав пилотов на сезон-2021

Перед началом гоночного уик-энда Гран При Венгрии команда Williams подтвердила состав пилотов на следующий сезон. В 2021 году за коллектив из Гроува продолжат выступать Джордж Рассел и Николас Латифи.

Таким образом, Рассел уже точно не перейдет в Mercedes и на свой третий сезон в Формуле-1 останется в Williams. Ранее на этой неделе сообщалось, что в Mercedes решили продолжить сотрудничество с Валттери Боттасом. А продление соглашения с Николасом Латифи, скорее всего, можно рассматривать как свидетельство дальнейшего укрепления связей Williams с его отцом, канадским миллиардером Майклом Латифи, который, по слухам, является одним из главных кандидатов на покупку команды.