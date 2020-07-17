За неделю в «Формуле-1» были сданы два положительных теста на коронавирус

С 10 по 16 июля было проведено 4 997 тестов на COVID-19. Тестирование проходили гонщики, сотрудники команд и весь задействованный персонал.

Из 4 997 тестов два дали положительный результат на коронавирус. В «Ф-1» отметили, что люди, сдавшие положительные тесты, не приезжали в Австрию, а сразу были изолированы и не допущены к операционной деятельности.