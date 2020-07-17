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19:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

За неделю в «Формуле-1» были сданы два положительных теста на коронавирус

«Формула-1» опубликовала в социальных сетях официальные данные по тестированию на коронавирусную инфекцию.

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Источник: twitter.com/F1Media

С 10 по 16 июля было проведено 4 997 тестов на COVID-19. Тестирование проходили гонщики, сотрудники команд и весь задействованный персонал.

Из 4 997 тестов два дали положительный результат на коронавирус. В «Ф-1» отметили, что люди, сдавшие положительные тесты, не приезжали в Австрию, а сразу были изолированы и не допущены к операционной деятельности.

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