Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
ТАСС, 18 июля. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации третьего этапа чемпионата мира в классе машин «Формула-1» —
ТАСС, 18 июля. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации третьего этапа чемпионата мира в классе машин «Формула-1» —
Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 13,447 секунды. Британец в седьмой раз стал победителем квалификации этапа в Венгрии, всего на его счету 90
Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стартует с 17-го места, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал в квалификации десятым.
Гонка состоится в воскресенье, начало — 16:10 мск.