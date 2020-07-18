Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 13,447 секунды. Британец в седьмой раз стал победителем квалификации этапа в Венгрии, всего на его счету 90 поул-позиций. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,107), третье — канадец Лэнс Стролл из «Рейсинг Пойнт» (+0,930).