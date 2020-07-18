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18:31 (мск), источник: ТАСС

Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»

ТАСС, 18 июля. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации третьего этапа чемпионата мира в классе машин «Формула-1» — Гран-при Венгрии.

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Источник: AP 2020

Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 13,447 секунды. Британец в седьмой раз стал победителем квалификации этапа в Венгрии, всего на его счету 90 поул-позиций. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,107), третье — канадец Лэнс Стролл из «Рейсинг Пойнт» (+0,930).

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стартует с 17-го места, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал в квалификации десятым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гонка состоится в воскресенье, начало — 16:10 мск.

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения. На данный момент руководство «Формулы-1» подтвердило проведение первых 10 этапов. Гран-при России в Сочи состоится 25—27 сентября.

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