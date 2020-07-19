Жан Тодт: Надеюсь, мир снова увидит Михаэля Шумахера
Близкий друг семикратного чемпиона мира Формулы-1 сообщил обнадеживающие новости.
Близкий друг семикратного чемпиона мира Формулы-1 сообщил обнадеживающие новости.
Бывший спортивный директор Ferrari, а ныне президент FIA Жан Тодт сообщил обнадеживающие новости о Михаэле Шумахере.
В декабре этого года исполнится семь лет с трагического инцидента во французских Альпах, после которого семикратный чемпион мира Формулы 1 исчез из поля зрения публики. О его состоянии почти ничего неизвестно. Но Тодт, который часто бывает у Шумахера дома в Швейцарии, рассказал, что легендарный гонщик не сдается и, возможно, однажды появится на публике.
«Я виделся с Михаэлем на прошлой неделе. Он борется. Надеюсь, мир снова его увидит. Михаэль и его семья работают над этим», — цитирует Тодта F1-Insider.