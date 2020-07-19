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15:31 (мск), источник: Autosport.com.ru

Жан Тодт: Надеюсь, мир снова увидит Михаэля Шумахера

Близкий друг семикратного чемпиона мира Формулы-1 сообщил обнадеживающие новости.

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Источник: AP 2020
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Процесс вывода семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера из состояния искусственной комы может занять долгое время. Последние официальные заявления касательно здоровья немца были сделаны в середине января - тогда отмечалось, что его состояние стабильно, но по-прежнему остается критическим. Катаясь на лыжах во французском Мерибеле 29 декабря 2013 года, Шумахер упал и ударился головой о камни. Гонщик, которому 3 января исполнилось 45 лет, находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии комы, в которую его ввели врачи.

Бывший спортивный директор Ferrari, а ныне президент FIA Жан Тодт сообщил обнадеживающие новости о Михаэле Шумахере.

Во время загрузки произошла ошибка.

В декабре этого года исполнится семь лет с трагического инцидента во французских Альпах, после которого семикратный чемпион мира Формулы 1 исчез из поля зрения публики. О его состоянии почти ничего неизвестно. Но Тодт, который часто бывает у Шумахера дома в Швейцарии, рассказал, что легендарный гонщик не сдается и, возможно, однажды появится на публике.

«Я виделся с Михаэлем на прошлой неделе. Он борется. Надеюсь, мир снова его увидит. Михаэль и его семья работают над этим», — цитирует Тодта F1-Insider.

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