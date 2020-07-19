Жан Тодт: Надеюсь, мир снова увидит Михаэля Шумахера

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Процесс вывода семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера из состояния искусственной комы может занять долгое время. Последние официальные заявления касательно здоровья немца были сделаны в середине января - тогда отмечалось, что его состояние стабильно, но по-прежнему остается критическим. Катаясь на лыжах во французском Мерибеле 29 декабря 2013 года, Шумахер упал и ударился головой о камни. Гонщик, которому 3 января исполнилось 45 лет, находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии комы, в которую его ввели врачи.