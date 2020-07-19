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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам на одном и том же Гран-при

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон повторил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера по количеству побед на одном и том же Гран-при.

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Источник: Reuters

Хэмилтон в воскресенье стал лучшим на третьем этапе сезона Гран-при Венгрии. Для 35-летнего британца эта победа на автодроме «Хунгароринг» стала восьмой в карьере. По этому показателю шестикратный чемпион «Формулы-1» сравнялся с Шумахером, на счету которого восемь побед на Гран-при Франции.

Следующий этап чемпионата пройдет в Великобритании с 31 июля по 2 августа.

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