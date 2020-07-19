Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам на одном и том же Гран-при
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон повторил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера по количеству побед на одном и том же
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон повторил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера по количеству побед на одном и том же
Хэмилтон в воскресенье стал лучшим на третьем этапе сезона
Следующий этап чемпионата пройдет в Великобритании с 31 июля по 2 августа.