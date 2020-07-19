Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам на одном и том же Гран-при

Хэмилтон в воскресенье стал лучшим на третьем этапе сезона Гран-при Венгрии. Для 35-летнего британца эта победа на автодроме «Хунгароринг» стала восьмой в карьере. По этому показателю шестикратный чемпион «Формулы-1» сравнялся с Шумахером, на счету которого восемь побед на Гран-при Франции.