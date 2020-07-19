Хэмилтон стал лидером сезона в Формуле-1, Квят оказался умнее механиков «АльфаТаури». Итоги Гран-при Венгрии
Механики «Ред Булла» совершили подвиг ради Ферстаппена.
Механики «Ред Булла» совершили подвиг ради Ферстаппена.
Сезон в Формуле-1 стартовал стремительно. После двух подряд
В таких условиях квалификация играет огромное значение. И единственный россиянин в Формуле-1 Даниил Квят ее благополучно провалил. Пилот «АльфаТаури» впервые в этом сезоне не попал во второй сегмент и стартовал 17-м, хотя его партер француз Пьер Гасли смог пробраться на десятую позицию. Позже россиянин объяснил, что все дело в настройках и заявил, что пока он с машиной говорит на разных языках.
В квалификации всех сделали «Мерседесы» — не только классические, но и «розовые». Льюис Хэмилтон — первый, Валттери Боттас — в одной десятой позади. Третьим и четвертым стартовали Лэнс Стролл и Серхио Перес, проиграв британцу около секунды. Остальные 16 пилотов — больше 1,3. Уже давно понятно, что «Мерседесы» в этом сезоне могут проиграть только сами себе.
На первых двух
Квят не изменил свою позицию и преклонять колено не стал. Вместе с ним это сделали Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс и Серхио Перес. Выделился и Боттас, который забыл надеть защитную маску.
Во время старта гонки дождя не было, но
Остальные меняли шины на 2-м и 3-м кругах. Квят заехал на первом же. Но если бы его послушали сразу, то Даня не потерял бы 20 секунд, которые тратятся на
Главные герои старта — вся команда «Ред Булла». Ферстаппен умудрился попасть в аварию на установочном круге — пострадали переднее антикрыло и подвеска. Болид спешно ремонтировали прямо на решетке, и в итоге голландец умудрился уйти в бой со своей позиции без потерь. Механики реально сотворили чудо. И вечно недовольный и жесткий Макс в этот раз от души благодарил парней из боксов.
Однозначный неудачник старта — Боттас. Видимо, задумавшись о возможных санкциях
Неудачник номер два — Гасли. На стартовых кругах у француза начались проблемы с новым мотором, который поставили вчера после квала. Партнер Квята стал первым и единственным, кто сошел с дистанции.
У Квята тоже не шло. Переобувшись в «софт», россиянин проигрывал соседям около секунды на круге и заехал на второй
Болельщики в твиттере справедливо посоветовали команде слушать своих пилотов.
Борьбы на трассе было не очень много. Все ждали дождь, который рекламировали радары. Гонщики в основном просто ехали друг за другом, берегли шины. Но в
В целом это работало. Даниил забрался на хорошее для своей команды 12-е место, но дальше продвинуться не удалось — впереди никто не сходил. В такой ситуации «АльфаТаури» за очки бороться просто не может. Шасси ниже среднего, мотор ненадежный, да и мощность его вызывает сомнения.
Ну, а Хэмилтон мегаспокойно приехал к победе. Его отрыв был настолько большим, что за четыре круга до финиша он смог позволить себе заехать на
Стартовая ошибка Боттаса лишила его второго места. Финн почти догнал и обогнал Ферстаппена, но ему не хватило нескольких кругов. Голландец в итоге остался вторым. Кто бы мог поверить в такое, когда он врезался в отбойник перед стартом гонки. А второй болид «Мерседеса» приехал на финиш только третьим. Боттас точно не может быть доволен. Он теряет лидерство в чемпионате, пропуская вперед Льюиса.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 70 кругов;
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +8,702;
3. Валттери Боттас («Мерседес») +9,452;
4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +57,579;
5. Александер Албон («Ред Булл») +1.18,316;
6. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг;
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг;
8. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг;
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг;
10. Карлос
11. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг;
12. Даниил Квят («Альфа Таури») +1 круг;
13. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг;
14. Эстебан Окон («Рено») +1 круг;
15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг;
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг;
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг;
18. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг;
19. Николас Латифи («Уильямс») +5 кругов.
Сошел:
Пьер Гасли («АльфаТаури»)
Спустя три гонки Хэмилтон стал лидером чемпионата. 5 очков между ними и Боттасом. И судя по последним гонкам, отрыв будет только увеличиваться. Валттери нужно перестать косячить на ровном месте. Иначе Льюиса будет уже не остановить.
В следующие выходные впервые после старта сезона не будет гонки Формулы-1. Немного отдохнем и увидимся 31 июля — 2 августа в британском Сильверстоуне.