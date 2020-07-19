Хэмилтон стал лидером сезона в Формуле-1, Квят оказался умнее механиков «АльфаТаури». Итоги Гран-при Венгрии

Сезон в Формуле-1 стартовал стремительно. После двух подряд Гран-при в Австрии, чемпионат без перерыва перемесился в Венгрию на узкий, медленный и короткий «Хунгароринг». Меньше круг только в Монако.

В таких условиях квалификация играет огромное значение. И единственный россиянин в Формуле-1 Даниил Квят ее благополучно провалил. Пилот «АльфаТаури» впервые в этом сезоне не попал во второй сегмент и стартовал 17-м, хотя его партер француз Пьер Гасли смог пробраться на десятую позицию. Позже россиянин объяснил, что все дело в настройках и заявил, что пока он с машиной говорит на разных языках.

В квалификации всех сделали «Мерседесы» — не только классические, но и «розовые». Льюис Хэмилтон — первый, Валттери Боттас — в одной десятой позади. Третьим и четвертым стартовали Лэнс Стролл и Серхио Перес, проиграв британцу около секунды. Остальные 16 пилотов — больше 1,3. Уже давно понятно, что «Мерседесы» в этом сезоне могут проиграть только сами себе.

На первых двух Гран-при гонщики преклоняли колено в поддержку борьбы с расизмом. На этот раз акция получилась скомканной. Почти сразу же заиграл венгерский гимн, и всем пришлось встать.

Квят не изменил свою позицию и преклонять колено не стал. Вместе с ним это сделали Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс и Серхио Перес. Выделился и Боттас, который забыл надеть защитную маску.

Во время старта гонки дождя не было, но из-за недавних осадков трасса оставалась мокрой. Правда гоночное покрытие стремительно сохло, и некоторые команд всерьез думали о том, чтобы переобуть промежуточные шины в «софт» или «медиум». На эксперимент решились пилоты «Хааса», которые из-за этого были вынуждены стартовать из боксов. Квят на прогревочном круге просил свою команду сделать так же, но в итоге стартовал с решетки.

Остальные меняли шины на 2-м и 3-м кругах. Квят заехал на первом же. Но если бы его послушали сразу, то Даня не потерял бы 20 секунд, которые тратятся на пит-стоп. Похоже, Даня говорит на разных языках не только с машиной.

Главные герои старта — вся команда «Ред Булла». Ферстаппен умудрился попасть в аварию на установочном круге — пострадали переднее антикрыло и подвеска. Болид спешно ремонтировали прямо на решетке, и в итоге голландец умудрился уйти в бой со своей позиции без потерь. Механики реально сотворили чудо. И вечно недовольный и жесткий Макс в этот раз от души благодарил парней из боксов.

Однозначный неудачник старта — Боттас. Видимо, задумавшись о возможных санкциях из-за снятой маски, финн сделал фальстарт, немного затормозил, и только потом снова поехал. Из-за этого пилот «Мерседеса» провалился со второго места на шестое, вторую гонку подряд обеспечив Хэмилтону спокойную победу.

Неудачник номер два — Гасли. На стартовых кругах у француза начались проблемы с новым мотором, который поставили вчера после квала. Партнер Квята стал первым и единственным, кто сошел с дистанции.

У Квята тоже не шло. Переобувшись в «софт», россиянин проигрывал соседям около секунды на круге и заехал на второй пит-стоп, надев «хард». К тому моменты не прошло и трети гонки.

Болельщики в твиттере справедливо посоветовали команде слушать своих пилотов.

Борьбы на трассе было не очень много. Все ждали дождь, который рекламировали радары. Гонщики в основном просто ехали друг за другом, берегли шины. Но в какой-то момент стало явно, что стихия проходит в стороне от трека. Все начали постепенно переобуваться. Квяту же оставалось беречь свой хард (50 кругов на одном комплекте не шутки) ждать ошибок соперников.

В целом это работало. Даниил забрался на хорошее для своей команды 12-е место, но дальше продвинуться не удалось — впереди никто не сходил. В такой ситуации «АльфаТаури» за очки бороться просто не может. Шасси ниже среднего, мотор ненадежный, да и мощность его вызывает сомнения.

Ну, а Хэмилтон мегаспокойно приехал к победе. Его отрыв был настолько большим, что за четыре круга до финиша он смог позволить себе заехать на пит-стоп и завершить гонку на свежей резине. На ней он заработал лишнее очко за самый быстрый круг.

Стартовая ошибка Боттаса лишила его второго места. Финн почти догнал и обогнал Ферстаппена, но ему не хватило нескольких кругов. Голландец в итоге остался вторым. Кто бы мог поверить в такое, когда он врезался в отбойник перед стартом гонки. А второй болид «Мерседеса» приехал на финиш только третьим. Боттас точно не может быть доволен. Он теряет лидерство в чемпионате, пропуская вперед Льюиса.

Гран-при Венгрии. Итоги

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 70 кругов;

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +8,702;

3. Валттери Боттас («Мерседес») +9,452;

4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +57,579;

5. Александер Албон («Ред Булл») +1.18,316;

6. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг;

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг;

8. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг;

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг;

10. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг;

11. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг;

12. Даниил Квят («Альфа Таури») +1 круг;

13. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг;

14. Эстебан Окон («Рено») +1 круг;

15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг;

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг;

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг;

18. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг;

19. Николас Латифи («Уильямс») +5 кругов.

Сошел:

Пьер Гасли («АльфаТаури»)

Спустя три гонки Хэмилтон стал лидером чемпионата. 5 очков между ними и Боттасом. И судя по последним гонкам, отрыв будет только увеличиваться. Валттери нужно перестать косячить на ровном месте. Иначе Льюиса будет уже не остановить.