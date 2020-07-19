Даниил Квят: Я мог сегодня финишировать в очках
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился эмоциями от выступления на «Гран-при Венгрии».
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился эмоциями от выступления на «Гран-при Венгрии».
Квят показал 12-й результат.
— Я доволен темпом гонки сегодня, — цитирует официальный сайт «Альфа Таури» Квята. — Я обогнал несколько машин сегодня уже на первом круге, это был хороший задел, чтобы показать нужный результат. После
Мне нужно пересмотреть гонку, чтобы лучше ее понять. Мне кажется, я мог сегодня финишировать в очках, и в итоге 12-е место не