«Учиться никогда не поздно». Льюис Хэмилтон обвинил Марио Андретти в необразованности

Шестикратный и действующий чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон ответил на критику со стороны Марио Андретти, по мнению которого он слишком увлекся борьбой против расизма и раздувает проблему на ровном месте.

«Расстраивает, но, к сожалению, реальность такова, что некоторые представители старшего поколения, к мнению которых прислушиваются, не могут определиться и признать наличие проблемы, — написал Хэмилтон в Instagram-stories. — Опять же, это просто невежество, но я не остановлюсь и продолжу добиваться перемен. Учиться никогда не поздно, и я надеюсь, что этот человек, которого я всегда очень уважал, найдет время для самообразования».