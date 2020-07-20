«Учиться никогда не поздно». Льюис Хэмилтон обвинил Марио Андретти в необразованности
Гонщик Mercedes ответил на высказывание легенды американского автоспорта о бессмысленности антирасистских акций.
Гонщик Mercedes ответил на высказывание легенды американского автоспорта о бессмысленности антирасистских акций.
Шестикратный и действующий чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон ответил на критику со стороны Марио Андретти, по мнению которого он слишком увлекся борьбой против расизма и раздувает проблему на ровном месте.
Как и на комментарий Берни Эккллстоуна, Хэмилтон ответил обвинением в невежестве.
«Расстраивает, но, к сожалению, реальность такова, что некоторые представители старшего поколения, к мнению которых прислушиваются, не могут определиться и признать наличие проблемы, — написал Хэмилтон в