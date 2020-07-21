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12:15 (мск), источник: Lenta.Ru

В команде Квята в «Формуле-1» объяснили игнорирование россиянина

Руководитель команды «Формулы-1» Alpha Tauri Франц Тост подтвердил, что инженеры намеренно игнорировали российского пилота Даниила Квята в ходе прогревочного круга Гран-при Венгрии. Его слова приводит GPblog.

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Источник: Reuters

Россиянин выехал на трассу на промежуточных шинах и несколько раз обратился к команде с предложением сменить резину до старта гонки. По словам Тоста, в это время нельзя разговаривать с пилотами и консультировать их. «Мы этого тоже не делали», — объяснил он.

При этом после прогревочного круга решение сменить резину приняли оба пилота команды Haas — Кевин Магнуссен и Ромен Грожан. За это после финиша они получили штраф, к их результатам было добавлено по десять секунд.

Победителем Гран-при Венгрии стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Квят занял 12-е место.

9 июля сообщалось, что Квят может потерять место в Alpha Tauri в 2021 году. От россиянина откажутся, в случае если в Red Bull вернется немецкий пилот Себастьян Феттель.

Квят выступает в «Формуле-1» с 2014 года. В основной команде Red Bull он состоял в 2015 и 2016 году. В 2018-м он являлся пилотом по развитию Ferrari.

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