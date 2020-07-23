«Подтвердите, пожалуйста». Как AlphaTauri проигнорировала Даниила Квята

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Издание RaceFans опубликовало полную расшифровку радиопереговоров Даниила Квята с командой перед стартом Гран При Венгрии. Российский гонщик предложил перейти на слики, но в AlphaTauri промолчали, чтобы избежать штрафа за помощь пилоту на прогревочном круге.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3a639af70dc659c7512a" data-vnd="3a639af70dc659c7512a" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3a639af70dc659c7512a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Даниил Квят: «Могу я заехать за сликами перед стартом? Подтвердите, пожалуйста».

…

Квят: «Пожалуйста, подтвердите, могу ли я сейчас заехать в боксы».

…

Квят: «Магнуссен в боксах».

Но на связь команда вышла только после старта.

Квят: «В боксы».

Квят: «Если хотите, мы можем остаться на трассе. Но думаю, нам надо рискнуть сейчас».

Гоночный инженер: «Я дам тебе знать».

Гоночный инженер: «Подтверждаю, в боксы».

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Радиопереговоры Haas

Команда Haas, в отличие от AlphaTauri, не стала игнорировать своих гонщиков, за что в итоге Кевин Магнуссен и Ромен Грожан получили по десять штрафных секунд после финиша.

Магнуссен: «Эх, мы ошиблись с выбором. Траектория уже сухая».

Гоночный инженер: «Понял, Кевин, понял. Как ты хочешь поступить?»

…

Гоночный инженер: «Так, стартуем, а там разберемся, Кевин».

Магнуссен: «Понял».

Гоночный инженер: «Кевин, я думаю, остановимся сейчас. Заезжай в боксы».

Магнуссен: «Да, согласен. В боксы, в боксы».

Магнуссен: «За сликами, да? За сликами?».

Магнуссен: «В боксы сейчас за сликами».

Гоночный инженер: «Да, в боксы за сликами».

Магнуссен: «В боксы. В боксы за сликами».