«Подтвердите, пожалуйста». Как AlphaTauri проигнорировала Даниила Квята
Полная расшифровка радиоэфиров AlphaTauri и Haas перед стартом Гран При Венгрии.
Полная расшифровка радиоэфиров AlphaTauri и Haas перед стартом Гран При Венгрии.
Издание RaceFans опубликовало полную расшифровку радиопереговоров Даниила Квята с командой перед стартом Гран При Венгрии. Российский гонщик предложил перейти на слики, но в AlphaTauri промолчали, чтобы избежать штрафа за помощь пилоту на прогревочном круге.
Даниил Квят: «Могу я заехать за сликами перед стартом? Подтвердите, пожалуйста».
…
Квят: «Пожалуйста, подтвердите, могу ли я сейчас заехать в боксы».
…
Квят: «Магнуссен в боксах».
Но на связь команда вышла только после старта.
Квят: «В боксы».
Квят: «Если хотите, мы можем остаться на трассе. Но думаю, нам надо рискнуть сейчас».
Гоночный инженер: «Я дам тебе знать».
Гоночный инженер: «Подтверждаю, в боксы».
Команда Haas, в отличие от AlphaTauri, не стала игнорировать своих гонщиков, за что в итоге Кевин Магнуссен и Ромен Грожан получили по десять штрафных секунд после финиша.
Магнуссен: «Эх, мы ошиблись с выбором. Траектория уже сухая».
Гоночный инженер: «Понял, Кевин, понял. Как ты хочешь поступить?»
…
Гоночный инженер: «Так, стартуем, а там разберемся, Кевин».
Магнуссен: «Понял».
Гоночный инженер: «Кевин, я думаю, остановимся сейчас. Заезжай в боксы».
Магнуссен: «Да, согласен. В боксы, в боксы».
Магнуссен: «За сликами, да? За сликами?».
Магнуссен: «В боксы сейчас за сликами».
Гоночный инженер: «Да, в боксы за сликами».
Магнуссен: «В боксы. В боксы за сликами».
Ромен Грожан: «Трасса уже достаточно сухая».
Грожан: «Я хотел бы заехать в боксы, чтобы перейти на слики».
Гоночный инженер: «В боксы, Ромен, в боксы».
Гоночный инженер: «В боксы, Ромен, в боксы».