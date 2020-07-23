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01:27 (мск), источник: Autosport.com.ru

«Подтвердите, пожалуйста». Как AlphaTauri проигнорировала Даниила Квята

Полная расшифровка радиоэфиров AlphaTauri и Haas перед стартом Гран При Венгрии.

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Издание RaceFans опубликовало полную расшифровку радиопереговоров Даниила Квята с командой перед стартом Гран При Венгрии. Российский гонщик предложил перейти на слики, но в AlphaTauri промолчали, чтобы избежать штрафа за помощь пилоту на прогревочном круге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Даниил Квят: «Могу я заехать за сликами перед стартом? Подтвердите, пожалуйста».

Квят: «Пожалуйста, подтвердите, могу ли я сейчас заехать в боксы».

Квят: «Магнуссен в боксах».

Но на связь команда вышла только после старта.

Квят: «В боксы».
Квят: «Если хотите, мы можем остаться на трассе. Но думаю, нам надо рискнуть сейчас».
Гоночный инженер: «Я дам тебе знать».
Гоночный инженер: «Подтверждаю, в боксы».

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Радиопереговоры Haas

Команда Haas, в отличие от AlphaTauri, не стала игнорировать своих гонщиков, за что в итоге Кевин Магнуссен и Ромен Грожан получили по десять штрафных секунд после финиша.

Магнуссен: «Эх, мы ошиблись с выбором. Траектория уже сухая».
Гоночный инженер: «Понял, Кевин, понял. Как ты хочешь поступить?»

Гоночный инженер: «Так, стартуем, а там разберемся, Кевин».
Магнуссен: «Понял».
Гоночный инженер: «Кевин, я думаю, остановимся сейчас. Заезжай в боксы».
Магнуссен: «Да, согласен. В боксы, в боксы».
Магнуссен: «За сликами, да? За сликами?».
Магнуссен: «В боксы сейчас за сликами».
Гоночный инженер: «Да, в боксы за сликами».
Магнуссен: «В боксы. В боксы за сликами».

Ромен Грожан: «Трасса уже достаточно сухая».
Грожан: «Я хотел бы заехать в боксы, чтобы перейти на слики».
Гоночный инженер: «В боксы, Ромен, в боксы».
Гоночный инженер: «В боксы, Ромен, в боксы».

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