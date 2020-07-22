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16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Хаасе» обратили внимание на Шварцмана

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что следит за успехами российского пилота Роберта Шварцмана?, который ярко начал сезон в «Формуле-2».

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Источник: Спорт-Экспресс

— Роберт отлично выступает и уже выиграл две гонки, — цитирует Штайнер Autosport. — На мой взгляд, у него все получается, а в прошлом году он стал чемпионом «Формулы-3».

Я вполне допускаю, что мы можем пригласить в команду дебютанта. Теперь это не проблема, ведь они все приходят из «Формулы-3» и «Формулы-2» хорошо подготовленными.

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