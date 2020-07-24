BBC: Гонки Формулы-1 в США, Мексике и Бразилии не состоятся
Руководство чемпионата отказалось от проведения американского турне в сезоне-2020.
Руководство чемпионата отказалось от проведения американского турне в сезоне-2020.
Формула-1 отказалась от проведения американских этапов в сезоне-2020, сообщает BBC Sport со ссылкой на собственные источники.
Во второй половине октября Ф1, как и в прошлые годы, должна была отправиться в американское турне — США, Мексика и Бразилия. Но еще месяц назад появились слухи о том, что
Буквально в пятницу утром немецкий RTL сообщил, что в октябре Формула-1 проведет гонки на Нюрбургринге, в Портимане и Имоле.
Возможное расписание гонок Ф1 в октябре.
9−11 октября — Нюрбургринг, Германия
31 октября — 1 ноября — Имола,