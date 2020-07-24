BBC: Гонки Формулы-1 в США, Мексике и Бразилии не состоятся

Во второй половине октября Ф1, как и в прошлые годы, должна была отправиться в американское турне — США, Мексика и Бразилия. Но еще месяц назад появились слухи о том, что из-за пандемии коронавируса эти этапы не состоятся, как и Гран При Канады, перенесенный с июня на неопределенное время. Официальное заявление от Ф1 пока не поступило.