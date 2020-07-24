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17:00 (мск), источник: Autosport.com.ru

BBC: Гонки Формулы-1 в США, Мексике и Бразилии не состоятся

Руководство чемпионата отказалось от проведения американского турне в сезоне-2020.

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Формула-1 отказалась от проведения американских этапов в сезоне-2020, сообщает BBC Sport со ссылкой на собственные источники.

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Во второй половине октября Ф1, как и в прошлые годы, должна была отправиться в американское турне — США, Мексика и Бразилия. Но еще месяц назад появились слухи о том, что из-за пандемии коронавируса эти этапы не состоятся, как и Гран При Канады, перенесенный с июня на неопределенное время. Официальное заявление от Ф1 пока не поступило.

Буквально в пятницу утром немецкий RTL сообщил, что в октябре Формула-1 проведет гонки на Нюрбургринге, в Портимане и Имоле.

Возможное расписание гонок Ф1 в октябре.

9−11 октября — Нюрбургринг, Германия
23—25 октября — Портиман, Португалия
31 октября — 1 ноября — Имола, Сан-Марино.

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