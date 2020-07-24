Алекс Дзанарди снова оказался в реанимации

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Спустя три дня после перевода в реабилитационный центр Алекс Дзанарди снова перемещен в реанимацию. В пятницу 53-летний итальянец был госпитализирован в больницу в провинции Сан-Раффаэле, сообщает итальянский Sky Sport.

Как говорится в официальном заявлении врачей, решение о перевозке пациента принято в связи с его нестабильным состоянием. Других подробностей медики не сообщили.