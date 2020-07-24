Алекс Дзанарди снова оказался в реанимации
Бывший гонщик Формулы-1 перевезен из реабилитационного центра в больницу.
Бывший гонщик Формулы-1 перевезен из реабилитационного центра в больницу.
Спустя три дня после перевода в реабилитационный центр Алекс Дзанарди снова перемещен в реанимацию. В пятницу 53-летний итальянец был госпитализирован в больницу в провинции
Как говорится в официальном заявлении врачей, решение о перевозке пациента принято в связи с его нестабильным состоянием. Других подробностей медики не сообщили.
19 июня бывший гонщик Формулы-1 попал в тяжелую аварию во время тренировки на ручном велосипеде и получил множественные травмы лица и головы. Несколько недель он находился в искусственной коме.