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16:43 (мск), источник: Autosport.com.ru

Бывший гонщик Формулы-1 разбил редкий суперкар McLaren

Адриан Сутиль угодил в аварию на своем новеньком McLaren Senna LM.

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Бывший гонщик Формулы-1 Адриан Сутиль, завершивший карьеру ещё в 2014 году, неожиданно напомнил о себе. Правда, далеко не в спортивном контексте.

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В понедельник утром социальные сети облетели фотографии разбитого спорткара McLaren Senna LM, который, как предполагается, принадлежит участнику 131 Гран При. На одном из фото действительно можно увидеть человека, похожего на экс-пилота Force India и Sauber. Авария произошла в Монако — подробностей аварии и информации о состоянии Сутиля на данный момент нет.

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McLaren Senna LM — дорожная версия гоночного Senna GTR, выпущенная лимитированным тиражом 20 экземпляров. Стоимость суперкара, презентация которого состоялась в конце июня, составляет около двух миллионов долларов.

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