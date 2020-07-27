Бывший гонщик Формулы-1 разбил редкий суперкар McLaren
Адриан Сутиль угодил в аварию на своем новеньком McLaren Senna LM.
Адриан Сутиль угодил в аварию на своем новеньком McLaren Senna LM.
Бывший гонщик Формулы-1 Адриан Сутиль, завершивший карьеру ещё в 2014 году, неожиданно напомнил о себе. Правда, далеко не в спортивном контексте.
В понедельник утром социальные сети облетели фотографии разбитого спорткара McLaren Senna LM, который, как предполагается, принадлежит участнику 131 Гран При. На одном из фото действительно можно увидеть человека, похожего на
McLaren Senna LM — дорожная версия гоночного Senna GTR, выпущенная лимитированным тиражом 20 экземпляров. Стоимость суперкара, презентация которого состоялась в конце июня, составляет около двух миллионов долларов.