Бывший гонщик Формулы-1 разбил редкий суперкар McLaren

Бывший гонщик Формулы-1 Адриан Сутиль, завершивший карьеру ещё в 2014 году, неожиданно напомнил о себе. Правда, далеко не в спортивном контексте.

В понедельник утром социальные сети облетели фотографии разбитого спорткара McLaren Senna LM, который, как предполагается, принадлежит участнику 131 Гран При. На одном из фото действительно можно увидеть человека, похожего на экс-пилота Force India и Sauber. Авария произошла в Монако — подробностей аварии и информации о состоянии Сутиля на данный момент нет.