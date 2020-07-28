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28 июля, источник: Спорт-Экспресс

Президент «Феррари» ответил на обвинения Хэмилтона в недостаточной борьбе с расизмом

Президент «Феррари» Джон Элканн ответил на слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британец ранее заявил, что компания ничего не делает для борьбы с расизмом.

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Борьбу с расизмом итальянская компания не ведет, но зато, по словам Элканна, гарантировала равную заработную плату мужчинам и женщинам.

«Конечно, мы очень ценим то, что делает Льюис для гражданского общества, — цитирует президента Autosport. — “Феррари” — первая и единственная компания в Италии, которая получила сертификат равной заработной платы мужчинам и женщинам на аналогичных должностях. Этот шаг свидетельствует о нашем стремлении к созданию равных и справедливых для всех рабочих условий».

Ранее пилотов «Формулы-1» обязали поддержать акцию по борьбе с расизмом.

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