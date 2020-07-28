Президент «Феррари» ответил на обвинения Хэмилтона в недостаточной борьбе с расизмом

Борьбу с расизмом итальянская компания не ведет, но зато, по словам Элканна, гарантировала равную заработную плату мужчинам и женщинам.

«Конечно, мы очень ценим то, что делает Льюис для гражданского общества, — цитирует президента Autosport. — “Феррари” — первая и единственная компания в Италии, которая получила сертификат равной заработной платы мужчинам и женщинам на аналогичных должностях. Этот шаг свидетельствует о нашем стремлении к созданию равных и справедливых для всех рабочих условий».