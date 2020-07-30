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01:27 (мск), источник: Autosport.com.ru

Зимние тесты и первая гонка Формулы-1 в 2021-м могут пройти в Бахрейне

Авторитетный журналист Формулы-1 Дитер Ренкен допустил, что Гран При Австралии-2021 будет перенесен с весны на осень.

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Авторитетный журналист Формулы-1 Дитер Ренкен считает, что сезон-2021 вполне может начаться в Бахрейне, а не в Австралии. По его мнению, на Сахире могут пройти и предсезонные тесты.

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Традиционно во второй половине лета коммерческие владельцы Ф1 представляют черновую версию календаря на следующий год. Но из-за пандемии коронавируса неизвестно даже расписание последних гонок в этом году. Так что, конечно, пока речи о календаре на сезон-2021 не идет, тем более неизвестно, как скоро эпидемиологическая обстановка в мире пойдет на лад.

«В Мельбурне вряд ли решатся возводить трассу, если не будут уверены, что гонка состоится. Учитывая, что на строительство трассы требуется два месяца, решение должно быть принято до конца этого года, — написал Ренкен на сайте RaceFans. — Не удивляйтесь, если предсезонные тесты и первая гонка в следующем году пройдут в Бахрейне. Дальнейшая часть календаря должна быть более-менее привычной. Если потребуется, то гонку в Австралии можно будет перенести на сентябрь и провести в связке с Сингапуром и Японией».

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