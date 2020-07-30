Зимние тесты и первая гонка Формулы-1 в 2021-м могут пройти в Бахрейне
Авторитетный журналист Формулы-1 Дитер Ренкен допустил, что Гран При Австралии-2021 будет перенесен с весны на осень.
Авторитетный журналист Формулы-1 Дитер Ренкен допустил, что Гран При Австралии-2021 будет перенесен с весны на осень.
Авторитетный журналист Формулы-1 Дитер Ренкен считает, что сезон-2021 вполне может начаться в Бахрейне, а не в Австралии. По его мнению, на Сахире могут пройти и предсезонные тесты.
Традиционно во второй половине лета коммерческие владельцы Ф1 представляют черновую версию календаря на следующий год. Но
«В Мельбурне вряд ли решатся возводить трассу, если не будут уверены, что гонка состоится. Учитывая, что на строительство трассы требуется два месяца, решение должно быть принято до конца этого года, — написал Ренкен на сайте RaceFans. — Не удивляйтесь, если предсезонные тесты и первая гонка в следующем году пройдут в Бахрейне. Дальнейшая часть календаря должна быть