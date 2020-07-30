Зимние тесты и первая гонка Формулы-1 в 2021-м могут пройти в Бахрейне

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Авторитетный журналист Формулы-1 Дитер Ренкен считает, что сезон-2021 вполне может начаться в Бахрейне, а не в Австралии. По его мнению, на Сахире могут пройти и предсезонные тесты.

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Традиционно во второй половине лета коммерческие владельцы Ф1 представляют черновую версию календаря на следующий год. Но из-за пандемии коронавируса неизвестно даже расписание последних гонок в этом году. Так что, конечно, пока речи о календаре на сезон-2021 не идет, тем более неизвестно, как скоро эпидемиологическая обстановка в мире пойдет на лад.