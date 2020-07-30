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16:14 (мск), источник: Матч ТВ

Время Хэмилтона и «Рэйсинг Пойнт». Гран-при Великобритании в полном объеме на «Матч ТВ»

После небольшой паузы «Формула-1» и ее серии поддержки вновь проведут три уик-энда подряд.

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  • Стартует изнуряющий марафон на «Сильверстоуне», где 70 лет назад и началась история «королевских гонок».
  • Именно этой дате посвящен второй этап на английской трассе, который пройдет через неделю и будет носить название Гран-при 70-летия. Но первая на очереди — классическая Великобритания.
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Трек длинный, скоростной и очень требовательный к мощности двигателя. Неудивительно, что за последние семь лет пилоты «Мерседеса» взяли здесь семь поулов и одержали шесть побед. Нарушить стройный ряд серебряных триумфов удалось лишь Себастьяну Феттелю, который героически поднялся на высшую ступень пьедестала в сезоне-2018.

Но сейчас этот подвиг пилот «Феррари» вряд ли сможет повторить. Моторы скудерии настолько «задушены», что даже в медленной Венгрии оказались неконкурентоспособными, что уж говорить про «Сильверстоун». Скорее всего, мы увидим еще более беспомощное выступление в исполнении красных болидов.

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Зато максимально должны проявить себя розовые машины под названием «Рэйсинг Пойнт», хотя все уже прекрасно знают, какая техника скрывается за этим цветом. Возможно, именно на этой трассе двигатель позволит «РП» даже опередить «Ред Булл», которому больше подходят медленные треки. Таким образом, две гонки подряд на «Сильверстоуне» могут существенно повлиять на расклад сил в Кубке конструкторов.

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Если же говорить о личном зачете, то здесь все шансы окончательно похоронить чемпионскую интригу есть у Льюиса Хэмилтона. На родной земле британец шесть раз стартовал первым и столько же раз завершал гонки на этой позиции. Если Льюис выиграет оба домашних Гран-при, а его напарник Вальттери Боттас допустит осечку и финиширует ниже второго места, то судьбу титула можно считать решенной. И это через месяц после старта сезона.

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Ну и, разумеется, куда без рекорда. Если Хэмилтон приедет первым в одной из двух гонок, он станет рекордсменом «Ф-1» еще и по числу побед на домашних трассах.

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Интересно будет понаблюдать и за «Маклареном», который немного провалился в Венгрии и поэтому обязан реабилитироваться. В качестве национального героя на «Сильверстоун» приедет Ландо Норрис, жаль только, что именно в этот момент молодой пилот не сможет ощутить поддержку домашних трибун.

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Прямые трансляции всего гоночного уик-энда можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена», а также на сайтах sportbox.ru и matchtv.ru. Добавим, что во время квалификации и гонки «Формулы-1» мы будем использовать три дополнительные камеры. В плеере будет доступна возможность выбора камер: основная трансляция, бортовая камера, пит-лейн камера, камера с таймингом.

Гран-при Великобритании «Формула-1»

Пятница, 31 июля.

13:00 Первая тренировка — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч ТВ».

17:00 Вторая тренировка — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч! Арена».

Суббота, 1 августа.

13:00 Третья тренировка — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч ТВ».

16:00 Квалификация — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч ТВ».

Воскресенье, 2 августа.

16:10 Гонка — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч ТВ».

«Формула-2»

Пятница, 31 июля.

14:50 Тренировка — прямая трансляция на Matchtv.ru.

18:55 Квалификация — прямая трансляция на Matchtv.ru.

Суббота, 1 августа.

17:40 Гонка 1 — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч! Арена».

Воскресенье, 2 августа.

12:05 Гонка 2 — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч! Арена».

«Формула-3»

Пятница, 31 июля.

11:30 Тренировка — прямая трансляция на Matchtv.ru.

16:00 Квалификация — прямая трансляция на Matchtv.ru.

Суббота, 1 августа.

11:20 Гонка 1 — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч! Арена».

Воскресенье, 2 августа.

10:40 Гонка 2 — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч! Арена».

Максим Иванов

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