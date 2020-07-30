Время Хэмилтона и «Рэйсинг Пойнт». Гран-при Великобритании в полном объеме на «Матч ТВ»
После небольшой паузы «Формула-1» и ее серии поддержки вновь проведут три
После небольшой паузы «Формула-1» и ее серии поддержки вновь проведут три
Трек длинный, скоростной и очень требовательный к мощности двигателя. Неудивительно, что за последние семь лет пилоты «Мерседеса» взяли здесь семь поулов и одержали шесть побед. Нарушить стройный ряд серебряных триумфов удалось лишь Себастьяну Феттелю, который героически поднялся на высшую ступень пьедестала в сезоне-2018.
Но сейчас этот подвиг пилот «Феррари» вряд ли сможет повторить. Моторы скудерии настолько «задушены», что даже в медленной Венгрии оказались неконкурентоспособными, что уж говорить про «Сильверстоун». Скорее всего, мы увидим еще более беспомощное выступление в исполнении красных болидов.
Зато максимально должны проявить себя розовые машины под названием «Рэйсинг Пойнт», хотя все уже прекрасно знают, какая техника скрывается за этим цветом. Возможно, именно на этой трассе двигатель позволит «РП» даже опередить «Ред Булл», которому больше подходят медленные треки. Таким образом, две гонки подряд на «Сильверстоуне» могут существенно повлиять на расклад сил в Кубке конструкторов.
Если же говорить о личном зачете, то здесь все шансы окончательно похоронить чемпионскую интригу есть у Льюиса Хэмилтона. На родной земле британец шесть раз стартовал первым и столько же раз завершал гонки на этой позиции. Если Льюис выиграет оба домашних
Ну и, разумеется, куда без рекорда. Если Хэмилтон приедет первым в одной из двух гонок, он станет рекордсменом «Ф-1» еще и по числу побед на домашних трассах.
Интересно будет понаблюдать и за «Маклареном», который немного провалился в Венгрии и поэтому обязан реабилитироваться. В качестве национального героя на «Сильверстоун» приедет Ландо Норрис, жаль только, что именно в этот момент молодой пилот не сможет ощутить поддержку домашних трибун.
Прямые трансляции всего гоночного
Пятница, 31 июля.
13:00 Первая тренировка — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч ТВ».
17:00 Вторая тренировка — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч! Арена».
Суббота, 1 августа.
13:00 Третья тренировка — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч ТВ».
16:00 Квалификация — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч ТВ».
Воскресенье, 2 августа.
16:10 Гонка — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч ТВ».
«Формула-2»
Пятница, 31 июля.
14:50 Тренировка — прямая трансляция на Matchtv.ru.
18:55 Квалификация — прямая трансляция на Matchtv.ru.
Суббота, 1 августа.
17:40 Гонка 1 — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч! Арена».
Воскресенье, 2 августа.
12:05 Гонка 2 — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч! Арена».
«Формула-3»
Пятница, 31 июля.
11:30 Тренировка — прямая трансляция на Matchtv.ru.
16:00 Квалификация — прямая трансляция на Matchtv.ru.
Суббота, 1 августа.
11:20 Гонка 1 — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч! Арена».
Воскресенье, 2 августа.
10:40 Гонка 2 — прямая трансляция на Matchtv.ru и ТК «Матч! Арена».
Максим Иванов