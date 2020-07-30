Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.07
Верона
СПАЛ
30
Футбол. Зарубежный
29.07
Сампдория
Милан
14
Футбол. Зарубежный
29.07
Удинезе
Лечче
12
Футбол. Зарубежный
29.07
Торино
Рома
23
Футбол. Зарубежный
29.07
Кальяри
Ювентус
20
Футбол. Зарубежный
29.07
Фиорентина
Болонья
40
Все события
Фоторепортажи
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
30 июля, источник: Чемпионат.com

У Серхио Переса подтвердили коронавирус, он не выступит на Гран-при Великобритании

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не сможет выступить на Гран-при Великобритании в ближайший уик-энд, сообщает пресс-служба Формулы-1.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

У мексиканского гонщика обнаружили коронавирус. Результат теста пилота был положительным. Перес стал первым пилотом Формулы-1, заразившимся коронавирусом.

«Перес самоизолировался. Желаем ему скорейшего выздоровления. В ближайшее время “Рейсинг Пойнт” объявит состав пилотов», — говорится в «твиттере» Формулы-1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известный автоспортивный журналист Крис Медланд рассказал, что если у Переса подтвердится коронавирус, то его может заменить не только кто-то из пары резервных пилотов «Мерседеса» — Стоффель Вандорн или Эстебан Гутьеррес. Сообщалось, что «Мерседес» готов предоставить своих резервистов «Рейсинг Пойнт» и «Макларену».

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
В РПЛ новый лимит — «8+17» в заявке: кто из клубов в зоне риска?
Докатиться до финиша: как НХЛ будет доигрывать сезон в пандемию
Аргентинский футболист перешел в ЦСКА
Хохлов высказался о перспективах связки Кокорин — Соболев
Стало известно о переговорах игрока сборной России с «Валенсией»
Геннадий Орлов: Сейчас у «Зенита» нет денег на приобретения
РФС отказал в удовлетворении жалобы Валерия Карпина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь