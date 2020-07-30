У Серхио Переса подтвердили коронавирус, он не выступит на Гран-при Великобритании
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не сможет выступить на
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не сможет выступить на
У мексиканского гонщика обнаружили коронавирус. Результат теста пилота был положительным. Перес стал первым пилотом Формулы-1, заразившимся коронавирусом.
«Перес самоизолировался. Желаем ему скорейшего выздоровления. В ближайшее время “Рейсинг Пойнт” объявит состав пилотов», — говорится в «твиттере» Формулы-1.
Известный автоспортивный журналист Крис Медланд рассказал, что если у Переса подтвердится коронавирус, то его может заменить не только