У Серхио Переса подтвердили коронавирус, он не выступит на Гран-при Великобритании

«Перес самоизолировался. Желаем ему скорейшего выздоровления. В ближайшее время “Рейсинг Пойнт” объявит состав пилотов», — говорится в «твиттере» Формулы-1.

Известный автоспортивный журналист Крис Медланд рассказал, что если у Переса подтвердится коронавирус, то его может заменить не только кто-то из пары резервных пилотов «Мерседеса» — Стоффель Вандорн или Эстебан Гутьеррес. Сообщалось, что «Мерседес» готов предоставить своих резервистов «Рейсинг Пойнт» и «Макларену».