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09:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг прибыл в расположение команды «Рейсинг Пойнт», чтобы заменить зараженного коронавирусом мексиканца Серхио Переса на Гран-при Великобритании «Формулы-1», сообщает Motorsport.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в четверг было объявлено, что первый тест 30-летнего мексиканца показал сомнительный результат. Повторный анализ на коронавирус Переса оказался положительным. Сообщалось, что гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании.

По информации источника, Переса заменит Хюлькенберг, который в четверг уже прибыл в Англию на базу «Рейсинг Пойнт», где прошел подгонку сиденья. Международная автомобильная федерация (FIA) не станет препятствовать замене пилота в последний момент, немецкий гонщик должен успешно пройти тест на коронавирус.

Хюлькенберг в прошлом сезоне «Формулы-1» выступал за «Рено». Этап чемпионата на британской трассе «Сильверстоун» пройдет с 31 июля по 2 августа.

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