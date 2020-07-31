СМИ: Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг прибыл в расположение команды «Рейсинг Пойнт», чтобы заменить зараженного коронавирусом мексиканца Серхио Переса на
Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг прибыл в расположение команды «Рейсинг Пойнт», чтобы заменить зараженного коронавирусом мексиканца Серхио Переса на
Ранее в четверг было объявлено, что первый тест 30-летнего мексиканца показал сомнительный результат. Повторный анализ на коронавирус Переса оказался положительным. Сообщалось, что гонщик не примет участия в
По информации источника, Переса заменит Хюлькенберг, который в четверг уже прибыл в Англию на базу «Рейсинг Пойнт», где прошел подгонку сиденья. Международная автомобильная федерация (FIA) не станет препятствовать замене пилота в последний момент, немецкий гонщик должен успешно пройти тест на коронавирус.
Хюлькенберг в прошлом сезоне «Формулы-1» выступал за «Рено». Этап чемпионата на британской трассе «Сильверстоун» пройдет с 31 июля по 2 августа.