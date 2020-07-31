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10:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: этап Гран-при Китая «Формулы-1» отменен в 2020 году

Этап чемпионата «Формулы-1» сезона-2020 в Китае, который был отложен в феврале на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, отменен, и скоро об этом будет объявлено официально, сообщает gptoday.com.

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Источник: AP 2020

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Этап чемпионата «Формулы-1» сезона-2020 в Китае, который был отложен в феврале на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, отменен, и скоро об этом будет объявлено официально, сообщает gptoday.com.

По информации портала, билетное агентство мероприятия связалось с фанатами в четверг, чтобы сообщить им, что гонка отменена.

Ранее Главное управление спорта КНР запретило проведение до конца года на территории страны всех международных соревнований, исключение составили тестовые соревнования Олимпийских игр-2022.

Сезон «Формулы-1"-2020, начало которого было отложено из-за пандемии коронавируса, стартовал в начале июля в Австрии, на сегодняшний день прошло три гонки.

Напомним, что с 24 по 27 сентября на «Сочи Автодроме» в седьмой раз пройдет Гран-при России. Этап чемпионата мира «Формулы-1» станет кульминацией бархатного сезона на Черноморском побережье. Болельщики могут совместить отдых на сочинских пляжах и посещение туристических достопримечательностей с просмотром «королевских гонок» на главном автоспортивном событии года в России. В Олимпийском парке их также ждет насыщенная развлекательная программа. Билеты на гоночный уикенд можно приобрести на сайте f1.sochiautodrom.ru.

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