СМИ: этап Гран-при Китая «Формулы-1» отменен в 2020 году
Этап чемпионата «Формулы-1» сезона-2020 в Китае, который был отложен в феврале на неопределенный срок
Этап чемпионата «Формулы-1» сезона-2020 в Китае, который был отложен в феврале на неопределенный срок
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Этап чемпионата «Формулы-1» сезона-2020 в Китае, который был отложен в феврале на неопределенный срок
По информации портала, билетное агентство мероприятия связалось с фанатами в четверг, чтобы сообщить им, что гонка отменена.
Ранее Главное управление спорта КНР запретило проведение до конца года на территории страны всех международных соревнований, исключение составили тестовые соревнования Олимпийских игр-2022.
Сезон «Формулы-1"-2020, начало которого было отложено
Напомним, что с 24 по 27 сентября на «Сочи Автодроме» в седьмой раз пройдет