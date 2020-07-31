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14:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Команда «Рейсинг Поинт» подтвердила замену Переса на Хюлькенберга

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг заменит заразившегося коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида «Рейсинг Поинт» на этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании, сообщается на сайте команды.

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Источник: Reuters

В четверг было объявлено, что первый тест 30-летнего мексиканца показал сомнительный результат. Повторный анализ на коронавирус Переса оказался положительным. Сообщалось, что гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании. Позднее в СМИ появилась информация, что Переса заменит Хюлькенберг.

Хюлькенберг в прошлом сезоне «Формулы-1» выступал за «Рено». На сезон-2020 ему не нашлось места в «Королевских гонках». На счету 32-летнего немецкого пилота 177 стартов в «Формуле-1», но он ни разу не поднимался на подиум.

Этап чемпионата на британской трассе «Сильверстоун» проходит с 31 июля по 2 августа.

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