Команда «Рейсинг Поинт» подтвердила замену Переса на Хюлькенберга

Источник: Reuters

В четверг было объявлено, что первый тест 30-летнего мексиканца показал сомнительный результат. Повторный анализ на коронавирус Переса оказался положительным. Сообщалось, что гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании. Позднее в СМИ появилась информация, что Переса заменит Хюлькенберг.

Хюлькенберг в прошлом сезоне «Формулы-1» выступал за «Рено». На сезон-2020 ему не нашлось места в «Королевских гонках». На счету 32-летнего немецкого пилота 177 стартов в «Формуле-1», но он ни разу не поднимался на подиум.