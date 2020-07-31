Команда «Рейсинг Поинт» подтвердила замену Переса на Хюлькенберга
Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг заменит заразившегося коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида «Рейсинг Поинт» на этапе чемпионата «Формулы-1»
Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг заменит заразившегося коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида «Рейсинг Поинт» на этапе чемпионата «Формулы-1»
В четверг было объявлено, что первый тест 30-летнего мексиканца показал сомнительный результат. Повторный анализ на коронавирус Переса оказался положительным. Сообщалось, что гонщик не примет участия в
Хюлькенберг в прошлом сезоне «Формулы-1» выступал за «Рено». На сезон-2020 ему не нашлось места в «Королевских гонках». На счету 32-летнего немецкого пилота 177 стартов в «Формуле-1», но он ни разу не поднимался на подиум.
Этап чемпионата на британской трассе «Сильверстоун» проходит с 31 июля по 2 августа.