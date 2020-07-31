Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.08
Брешиа
Сампдория
Хоккей. НХЛ
1.08
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
1.08
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
1.08
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
1.08
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
1.08
Ювентус
Рома
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
15:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Великобритании, Квят — 10-й

На автодроме в Сильверстоуне завершилась первая тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1.

Наверх
Источник: Reuters

Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, уступившего почти полсекунды. Тройку лучших замкнул пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

Даниил Квят по итогам сессии стал 10-м, а его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли показал 11-й результат.

Себастьян Феттель («Феррари») не показал времени из-за проблем с интеркулером.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Первая тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,422
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,474
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,582
4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,707
5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,799
6. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,097
7. Эстебан Окон («Рено») — +1,137
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,153
9. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +1,170
10. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,446
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,487
12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,566
13. Ландо Норрис («Макларен») — +1,568
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,110
15. Ромен Грожан («Хаас») — +2,154
16. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,477
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,503
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,553
19. Николас Латифи («Уильямс») — +3,281
20. Себастьян Феттель («Феррари») — без времени.

 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Татьяна Тарасова объяснила, почему Косторная ушла к Плющенко
36-летний Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом»
Стал известен гонорар Исмаилова за бой с Александром Емельяненко
Федор Смолов высказался о работе с новым тренером «Локомотива»
Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по скандалу вокруг ВФЛА
Аршавин сообщил, что бывшая жена забрала почти все его трофеи
БК Winline стала спонсором «Зенита» и «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь