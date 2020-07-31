Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Великобритании, Квят — 10-й

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Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, уступившего почти полсекунды. Тройку лучших замкнул пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

Даниил Квят по итогам сессии стал 10-м, а его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли показал 11-й результат.

Себастьян Феттель («Феррари») не показал времени из-за проблем с интеркулером.

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