Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Великобритании, Квят — 10-й
На автодроме в Сильверстоуне завершилась первая тренировка
На автодроме в Сильверстоуне завершилась первая тренировка
Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, уступившего почти полсекунды. Тройку лучших замкнул пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.
Даниил Квят по итогам сессии стал 10-м, а его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли показал 11-й результат.
Себастьян Феттель («Феррари») не показал времени
Формула-1.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,422
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,474
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,582
4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,707
5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,799
6. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,097
7. Эстебан Окон («Рено») — +1,137
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,153
9. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +1,170
10. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,446
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,487
12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,566
13. Ландо Норрис («Макларен») — +1,568
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,110
15. Ромен Грожан («Хаас») — +2,154
16. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,477
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,503
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,553
19. Николас Латифи («Уильямс») — +3,281
20. Себастьян Феттель («Феррари») — без времени.