«Мы тут ради спорта». Кими Райкконен — об отказе преклонить колено

«Каждый вправе поступать так, как считает нужным. Конечно, все мы против расизма и делаем всё, чтобы помочь в этой ситуации. Но мы здесь ради спорта, и думаю, что не нужно объяснять, почему одни встают на колено, а другие — нет. Это личный выбор каждого, — цитирует Райкконена FormulaRapida. — Разговаривал ли я с Льюисом? Нет. Да и если бы пообщался, то не стал бы рассказывать, о чем мы говорили. Я имею в виду, что такие разговоры не для новостей. Конечно, Льюис много высказывается по разным темам. Но это нормально, не вижу тут никаких проблем. И я не собираюсь вступать в дискуссии на какие-то темы, так как вижу, что пытаются из этого сделать. Журналисты указывают пальцем, если гонщик не встает на колено. Они ставят под сомнение нашу позицию. Но у каждого свой взгляд на вещи. Больше мне нечего сказать».