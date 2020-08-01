«Мы тут ради спорта». Кими Райкконен — об отказе преклонить колено
Чемпион мира Формулы-1 2007 года не собирается менять свое отношение к акции с вставанием на колено.
Чемпион мира Формулы-1 2007 года не собирается менять свое отношение к акции с вставанием на колено.
Чемпион мира Формулы-1 2007 года Кими Райкконен дал понять, что не собирается менять свое отношение к акции с преклонением колена, в которой он отказался участвовать на предыдущих этапах вместе с Максом Ферстаппеном, Шарлем Леклером, Даниилом Квятом и несколькими другими гонщиками.
«Каждый вправе поступать так, как считает нужным. Конечно, все мы против расизма и делаем всё, чтобы помочь в этой ситуации. Но мы здесь ради спорта, и думаю, что не нужно объяснять, почему одни встают на колено, а другие — нет. Это личный выбор каждого, — цитирует Райкконена FormulaRapida. — Разговаривал ли я с Льюисом? Нет. Да и если бы пообщался, то не стал бы рассказывать, о чем мы говорили. Я имею в виду, что такие разговоры не для новостей. Конечно, Льюис много высказывается по разным темам. Но это нормально, не вижу тут никаких проблем. И я не собираюсь вступать в дискуссии на