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16:25 (мск), источник: Autosport.com.ru

«Мы тут ради спорта». Кими Райкконен — об отказе преклонить колено

Чемпион мира Формулы-1 2007 года не собирается менять свое отношение к акции с вставанием на колено.

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21
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21
фотография

Чемпион мира Формулы-1 2007 года Кими Райкконен дал понять, что не собирается менять свое отношение к акции с преклонением колена, в которой он отказался участвовать на предыдущих этапах вместе с Максом Ферстаппеном, Шарлем Леклером, Даниилом Квятом и несколькими другими гонщиками.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Каждый вправе поступать так, как считает нужным. Конечно, все мы против расизма и делаем всё, чтобы помочь в этой ситуации. Но мы здесь ради спорта, и думаю, что не нужно объяснять, почему одни встают на колено, а другие — нет. Это личный выбор каждого, — цитирует Райкконена FormulaRapida. — Разговаривал ли я с Льюисом? Нет. Да и если бы пообщался, то не стал бы рассказывать, о чем мы говорили. Я имею в виду, что такие разговоры не для новостей. Конечно, Льюис много высказывается по разным темам. Но это нормально, не вижу тут никаких проблем. И я не собираюсь вступать в дискуссии на какие-то темы, так как вижу, что пытаются из этого сделать. Журналисты указывают пальцем, если гонщик не встает на колено. Они ставят под сомнение нашу позицию. Но у каждого свой взгляд на вещи. Больше мне нечего сказать».

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