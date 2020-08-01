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18:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Ферстаппен — третий, Квят — 14-й

На автодроме «Сильверстоун» завершилась квалификация Гран-при Великобритании Формулы-1.

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Источник: AP 2020

Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым — его напарник по команде Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Даниил Квят стал 14-м, но потеряет 5 мест на старте гонки из-за замены коробки передач. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли — 11-й.

Второй сегмент квалификации был ненадолго прерван красными флагами после вылета Хэмилтона. Он зацепил гравийную ловушку, и маршалам потребовалось время, чтобы очистить трассу.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.24,303
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,313
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,022
4. Шарль Леклер («Феррари») — +1,124
5. Ландо Норрис («Макларен») — +1,479
6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,536
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,662
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,706
9. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,906
10. Эстебан Окон («Рено») — +2,036.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не вышли в третий сегмент:

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.26,501
12. Александер Албон («Ред Булл») — 1.26,545
13. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — 1.26,566
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.26,744
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.27,092

Не вышли во второй сегмент:

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.27,158
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.27,164
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.27,366
19. Ромен Грожан («Хаас») — 1.27,643
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.27,705.

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