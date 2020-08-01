Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Ферстаппен — третий, Квят — 14-й

Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым — его напарник по команде Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».



Даниил Квят стал 14-м, но потеряет 5 мест на старте гонки из-за замены коробки передач. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли — 11-й.



Второй сегмент квалификации был ненадолго прерван красными флагами после вылета Хэмилтона. Он зацепил гравийную ловушку, и маршалам потребовалось время, чтобы очистить трассу.



Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.24,303

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,313

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,022

4. Шарль Леклер («Феррари») — +1,124

5. Ландо Норрис («Макларен») — +1,479

6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,536

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,662

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,706

9. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,906

10. Эстебан Окон («Рено») — +2,036.