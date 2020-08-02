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16:53 (мск), источник: Autosport.com.ru

Даниил Квят попал в аварию на Гран При Великобритании

13-й круг гонки в Сильверстоуне оказался несчастливым для российского пилота.

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Источник: Reuters

Российский пилот Даниил Квят досрочно завершил гонку Формулы-1 в Сильверстоуне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гонщик AlphaTauri стартовал 18-м, но к 12-му кругу прорвался на 12-е место, в том числе опередив напарника по команде Пьера Гасли. Но на следующем круге он вылетел на входе в скоростной поворот Maggots и врезался в ограждение. Машину просто сорвало и бросило на обочину — скорее всего, произошел прокол колеса или сломалась подвеска.

Авария получилась достаточно серьезной, но Квят самостоятельно покинул кокпит. На трассе появилась машина безопасности.

Во время загрузки произошла ошибка.
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