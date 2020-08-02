Даниил Квят попал в аварию на Гран При Великобритании
13-й круг гонки в Сильверстоуне оказался несчастливым для российского пилота.
13-й круг гонки в Сильверстоуне оказался несчастливым для российского пилота.
Российский пилот Даниил Квят досрочно завершил гонку Формулы-1 в Сильверстоуне.
Гонщик AlphaTauri стартовал 18-м, но к 12-му кругу прорвался на 12-е место, в том числе опередив напарника по команде Пьера Гасли. Но на следующем круге он вылетел на входе в скоростной поворот Maggots и врезался в ограждение. Машину просто сорвало и бросило на обочину — скорее всего, произошел прокол колеса или сломалась подвеска.
Авария получилась достаточно серьезной, но Квят самостоятельно покинул кокпит. На трассе появилась машина безопасности.