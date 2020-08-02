Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1», Квят разбил болид
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата «Формулы-1»
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата «Формулы-1»
Этап проходит без зрителей. Хэмилтон на последнем круге проколол шину и завершал гонку, сильно замедлив скорость. Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+5,856 секунды) из Нидерландов. Замкнул тройку лучших монегаск Шарль Леклер («Феррари»; +18,474). Лучший круг установил Ферстаппен.
Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят на 13-м круге попал в аварию, его машину развернуло на повороте, и он врезался в ограждение. После столкновения россиянин извинился перед своей командой. Как сообщается на сайте «Ф-1», Квят, скорее всего, проколол шину во время захода на поворот. Также досрочно завершил гонку после аварии Кевин Магнуссен из «Хааса». Напарник Квята француз Пьер Гасли (+31,188) финишировал седьмым.
Полностью первая десятка выглядит следующим образом: 1. Хэмилтон, 2. Ферстаппен, 3. Леклер, 4. Дэниел Риккьярдо (Австралия, «Рено», +19,650), 5. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен»,+22,277), 6. Эстебан Окон (Франция, «Рено», +26,937), 7. Гасли, 8. Александер Албон (Таиланд, «Ред Булл», +32,670), 9. Лэнс Стролл (Канада, «Рейсинг Пойнт», +37,311), 10. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари», +41,857).
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