Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1», Квят разбил болид

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят на 13-м круге попал в аварию, его машину развернуло на повороте, и он врезался в ограждение. После столкновения россиянин извинился перед своей командой. Как сообщается на сайте «Ф-1», Квят, скорее всего, проколол шину во время захода на поворот. Также досрочно завершил гонку после аварии Кевин Магнуссен из «Хааса». Напарник Квята француз Пьер Гасли (+31,188) финишировал седьмым.