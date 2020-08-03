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08:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Квят раскрыл причины аварии во время гонки «Формулы-1»

Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят раскрыл причины аварии во время заезда в рамках Гран-при Великобритании «Формулы-1». Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

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По словам спортсмена, причиной его схода с трассы стал прокол колеса. Он отметил, что гонка шла очень хорошо до того, как неисправность лишила его шансов финишировать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болид россиянина попал в аварию на 13-м круге гонки. Таким образом, Квят досрочно выбыл из борьбы. Он занимал 12-е место, когда его болид вылетел с трассы и врезался в отбойник. При этом сам пилот не пострадал. Квят смог покинуть транспортное средство без посторонней помощи.

Во время загрузки произошла ошибка.

9 июля сообщалось, что Квят может потерять место в Alpha Tauri в 2021 году. От россиянина откажутся, в случае если в Red Bull вернется немецкий пилот Себастьян Феттель.

Квят выступает в «Формуле-1» с 2014 года. В основной команде Red Bull он состоял в 2015 и 2016 году. В 2018-м он являлся пилотом по развитию Ferrari.

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