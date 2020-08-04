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13:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон на ГП Великобритании разогнал болид на трёх колёсах до 230 км/ч

Пресс-служба «Мерседеса» сообщила, что пилот команды Льюис Хэмилтон разогнался на последнем круге гонки в Сильверстоуне до 230 км/ч, несмотря на прокол передней левой покрышки.

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Источник: Reuters

«Итак, мы разбирали данные с гонки (не накидывайтесь, знаем, что мы ботаны), и Льюис на последнем круге ехал со скоростью 230 км/ч по прямой Hanger Straight на трёх колёсах!» — написала команда «Мерседес» в своём «Твиттере».

Напомним, покрышка на болиде Хэмилтона взорвалась на последнем круге гонке, но Льюис смог сохранить лидерство и одержать победу. Он финишировал впереди Макса Ферстаппена, который совершил пит-стоп за два круга до конца заезда.

Аналогичные проблемы возникли на болидах Валттери Боттаса и Карлоса Сайнса. Судя по видео, которое опубликовала пресс-служба Ф-1, россиянин Даниил Квят также вылетел с трассы после проблемы с задним правым колесом.

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