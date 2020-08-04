Как Сочи удалось сохранить Гран-при России и привезти Формулу-2, несмотря на коронавирус

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Генеральный директор компании-промоутера Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» Алексей Титов в новой записи блога рассказал о работе организаторов в таком сложном и странном 2020 году…

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COVID, автоспорт и календарь Ф-1

Год выдаётся непростой как для автоспорта, так и для всего мира, Covid-19 забирает много людей и сил. Но, как и положено настоящим автоспортсменам, мы не сдаемся и продолжаем идти до победного финиша. Получается достаточно успешно. Вспомнить тех же американцев, которые оказались самыми храбрыми в том смысле, что, хотя статистика заболеваемости у них идет вверх семимильными шагами, они все равно приняли решение проводить чемпионат NASCAR, а потом и IndyCar. Пусть за закрытыми дверями, пусть без зрителей и с колоссальным количеством ограничений, отсутствием привычных для нас интервью или классических подиумных процедур. Всё это видоизменилось, но, тем не менее, это можно смотреть, об этом можно читать, и это прекрасно.



Аналогичная история происходит в Формуле-1.

Безусловно, пришлось остановиться, задуматься, переосмыслить подход к формированию календаря. Но, как мы видим, объявления о проведении гонок делаются с завидной периодичностью. И я уверен, что коллеги дойдут до 15 Гран-при в сезоне. Сейчас уже 13, и чтобы провести необходимое количество гонок, нужно организовать еще две.

Есть прекрасные страны и регионы, которые находятся в очень тесных партнерских отношениях с группой компаний Формула-1 — Бахрейн и Абу-Даби. Уверен, что у них получится найти общий язык и договориться о том, чтобы там прошли заключительные Гран-при. Таким образом, у нас будет, по крайней мере, 15 этапов. 15 возможностей обсуждать спортивные результаты, различные интриги паддока и тому подобное.

Календарь в этом году получается уникальным. Казалось бы, еще в марте промоутеры говорили, что существуют риски разорения компаний и автодромов. Эти риски никто не отменял, но, как всегда, любые кризисные времена дают нам и уникальные возможности. Мы видим, что коллеги эффективно ими воспользовались.



В этом году торжественно возвращаются некоторые трассы, которые ранее отказались от Гран-при. И что ещё лучше, в календаре появляются автодромы, никогда не принимавшие Формулу 1, на которых мы даже никогда и не ожидали ее увидеть. Я, как ярый фанат автоспорта, безмерно рад появлению Португалии и «Муджелло». Сам на «Муджелло» ездил в юношестве не один раз. Очень люблю эту трассу и Тоскану. Кризисная ситуация подарила нам эти уникальные гонки. И это просто фишка 2020 года, которая касается и нашего этапа.

Здоровье и экономика

Если говорить о нашей работе как промоутера Гран-при, здесь, конечно, тоже было очень много сложностей. Как вы, наверное, догадываетесь, собрать и убедить большое количество разных служб и инстанций в том, что Формула-1 нужна и мы готовы провести ее безопасно для зрителей, было не просто. Но при поддержке Правительства нам это удалось, за что очень большое спасибо коллегам в организационном комитете. Поэтому мы подтвердили Гран-при. Более того, условия, на которых заключен договор, совершенно точно отражают текущие обстоятельства и учитывают не только интересы группы компаний Формула-1, но и наши.



Условно говоря, камнем преткновения были две основные вещи. Первое, это, безусловно, вопрос готовности обеспечить здоровье и благополучие всех прибывающих на территорию России граждан и обезопасить наших граждан от потенциального риска заражения со стороны прибывающих гостей. Главное — организовать все так, чтобы люди, которые к нам приедут, были здоровы, остались здоровыми, когда находятся здесь, и уехали здоровыми. А в том случае, если вдруг будут какие-то нюансы, чтобы мы могли на них качественно и эффективно реагировать для того, чтобы не создавать и не увеличивать риски.

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Финансовая составляющая тоже играет немаловажную роль. Мы понимаем, что есть ограничения по зрителям и еще ряд других ограничений различного формата, дополнительные требования. У всех появляются дополнительные расходы, которые должны быть качественно и эффективно распределены. Тут как на границе: нам чужой земли не надо, но и своей мы ни пяди не отдадим.

Мы готовы работать синхронно и слаженно, но то, что касается Ф-1, должно относиться к ней, а то, что касается промоутера, должно относиться к нему. Это важная составляющая и по всем пунктам нам удается достичь взаимопонимания с группой компаний Формула-1. Уверен, что эта работа так и будет выстроена вплоть до самого Гран-при.



В Формуле-2 с точки зрения переговоров ситуация аналогичная. Был вопрос распределения «кастов», кто за что платит и почему цена именно такая. Но в итоге мы достигли всех необходимых договоренностей и Ф-2 у нас будет.

Русские на тумбочке

Безусловно, приходилось какие-то вещи пересматривать, от чего-то отказываться. Со всех сторон были определенные уступки. В частности, Формула-1, к сожалению, не смогла пакетом предложить нам и Формулу-2. Поэтому в этом году нужно было дополнительно согласовывать условия по выступлениям этой молодежной серии. Но мы и здесь умудрились преуспеть. Все-таки нельзя наших российских болельщиков оставлять без возможности понаблюдать за тремя крайне быстрыми и эффективными парнями, которые у нас сейчас выступают в Формуле-2. Очень рады, что к нам приедут Маркелов, Мазепин и Шварцман, как, впрочем и они сами ребята — ведь у них появится возможность выступить на родной земле перед любимыми болельщиками.

Хотелось бы послушать гимн РФ на подиуме. Мечтаю увидеть всех троих на «тумбочке» — это было бы потрясающе. В Венгрии ребята уже показали, что есть такая возможность. Роберт заехал на первую позицию, Никита на вторую, и если бы Артем не попал в аварию в начале гонки, то и он бы был с ними. Говорю об этом с уверенностью, потому что Артем обладает умением обгонять. Тот факт, что он стартовал из середины пелотона, жизнь бы ему не испортил, и, что самое важное, он был на похожей тактике по шинам. Не случись у него неприятности в начале, к концу гонки он совершенно точно боролся бы за подиум.

Потрясающе, что получилось победить в Великобритании у Никиты. Это — его первая победа, хочу пожелать ему удачи. Всё в руках парней, будем надеяться на лучшее.

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Подготовка к Гран-при

Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы создать новый продукт. Честно говоря, те задачи, которые нам приходится решать внутри команды, заставляют смотреть на ситуацию под другим углом и дают возможность применять новые и очень интересные решения, которые даже интереснее того, что у нас было в стандартном режиме.



Хотел у всех болельщиков и фанатов нашего этапа попросить терпения. Этот год по-настоящему необычный для всех. Организация этапа происходит в беспрецедентных условиях, и перед тем, как что-либо объявить, мы должны все взвесить и проанализировать. Нужно убедиться, что соблюдены все договоренности и требования Роспотребнадзора, а также что любое принятое решение содержит всю необходимую атрибутику этапа Формулы-1. О развлекательной программе мы обязательно расскажем, как только завершим эту работу. Благодарим болельщиков за поддержку и продолжаем работать для них!