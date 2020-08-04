Как Сочи удалось сохранить Гран-при России и привезти Формулу-2, несмотря на коронавирус
Последняя информация для российских болельщиков Ф-1 — о контракте, подготовке и гонках поддержки.
Последняя информация для российских болельщиков Ф-1 — о контракте, подготовке и гонках поддержки.
Генеральный директор
Год выдаётся непростой как для автоспорта, так и для всего мира, Covid-19 забирает много людей и сил. Но, как и положено настоящим автоспортсменам, мы не сдаемся и продолжаем идти до победного финиша. Получается достаточно успешно. Вспомнить тех же американцев, которые оказались самыми храбрыми в том смысле, что, хотя статистика заболеваемости у них идет вверх семимильными шагами, они все равно приняли решение проводить чемпионат NASCAR, а потом и IndyCar. Пусть за закрытыми дверями, пусть без зрителей и с колоссальным количеством ограничений, отсутствием привычных для нас интервью или классических подиумных процедур. Всё это видоизменилось, но, тем не менее, это можно смотреть, об этом можно читать, и это прекрасно.
Аналогичная история происходит в Формуле-1.
Есть прекрасные страны и регионы, которые находятся в очень тесных партнерских отношениях с группой компаний Формула-1 — Бахрейн и
Календарь в этом году получается уникальным. Казалось бы, еще в марте промоутеры говорили, что существуют риски разорения компаний и автодромов. Эти риски никто не отменял, но, как всегда, любые кризисные времена дают нам и уникальные возможности. Мы видим, что коллеги эффективно ими воспользовались.
В этом году торжественно возвращаются некоторые трассы, которые ранее отказались от
Если говорить о нашей работе как промоутера
Условно говоря, камнем преткновения были две основные вещи. Первое, это, безусловно, вопрос готовности обеспечить здоровье и благополучие всех прибывающих на территорию России граждан и обезопасить наших граждан от потенциального риска заражения со стороны прибывающих гостей. Главное — организовать все так, чтобы люди, которые к нам приедут, были здоровы, остались здоровыми, когда находятся здесь, и уехали здоровыми. А в том случае, если вдруг будут
Мы готовы работать синхронно и слаженно, но то, что касается Ф-1, должно относиться к ней, а то, что касается промоутера, должно относиться к нему. Это важная составляющая и по всем пунктам нам удается достичь взаимопонимания с группой компаний Формула-1. Уверен, что эта работа так и будет выстроена вплоть до самого
В Формуле-2 с точки зрения переговоров ситуация аналогичная. Был вопрос распределения «кастов», кто за что платит и почему цена именно такая. Но в итоге мы достигли всех необходимых договоренностей и Ф-2 у нас будет.
Безусловно, приходилось
Хотелось бы послушать гимн РФ на подиуме. Мечтаю увидеть всех троих на «тумбочке» — это было бы потрясающе. В Венгрии ребята уже показали, что есть такая возможность. Роберт заехал на первую позицию, Никита на вторую, и если бы Артем не попал в аварию в начале гонки, то и он бы был с ними. Говорю об этом с уверенностью, потому что Артем обладает умением обгонять. Тот факт, что он стартовал из середины пелотона, жизнь бы ему не испортил, и, что самое важное, он был на похожей тактике по шинам. Не случись у него неприятности в начале, к концу гонки он совершенно точно боролся бы за подиум.
Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы создать новый продукт. Честно говоря, те задачи, которые нам приходится решать внутри команды, заставляют смотреть на ситуацию под другим углом и дают возможность применять новые и очень интересные решения, которые даже интереснее того, что у нас было в стандартном режиме.
Хотел у всех болельщиков и фанатов нашего этапа попросить терпения. Этот год
Алексей Титов