Pirelli назвала две версии разрушения колеса на машине Даниила Квята

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Руководитель Pirelli Motorsport Марио Изола подтвердил, что на Гран При Великобритании Даниил Квят вылетел из-за повреждения заднего правого колеса. Но в итальянской шинной компании не уверены, что именно стало причиной повреждения.

В чем на данный момент уверены в Pirelli, так это в том, что у гонщика AlphaTauri не было таких проблем, как у Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса и Карлоса Сайнса в конце гонки.

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