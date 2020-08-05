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00:56 (мск), источник: Autosport.com.ru

Pirelli назвала две версии разрушения колеса на машине Даниила Квята

Пока итальянские шинники не уверены на 100%, что гонщик AlphaTauri проколол колесо.

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Руководитель Pirelli Motorsport Марио Изола подтвердил, что на Гран При Великобритании Даниил Квят вылетел из-за повреждения заднего правого колеса. Но в итальянской шинной компании не уверены, что именно стало причиной повреждения.

Во время загрузки произошла ошибка.

В чем на данный момент уверены в Pirelli, так это в том, что у гонщика AlphaTauri не было таких проблем, как у Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса и Карлоса Сайнса в конце гонки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У Квята была другая проблема с колесом. Вероятнее всего, произошел медленный прокол. На базе в Милане мы тщательно изучим разрушенную шину. Не сомневаюсь, что найдем причину. Но сейчас я не могу точно сказать, что покрышка взорвалась. Да, она разрушилась, но, может быть, сломался колесный диск», — цитирует Изолу The-Race.

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