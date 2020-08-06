Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Севилья
Рома
Хоккей. НХЛ
21:30
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Айнтрахт Ф
Хоккей. НХЛ
23:00
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
7.08
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Питтсбург Пингвинз
43
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
13:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Феттель подписал с «Астон Мартин» трёхлетний контракт

Себастьян Феттель уже подписал многолетний контракт с «Астон Мартин», утверждает итальянская La Gazzetta dello Sport.

Наверх
Источник: Reuters

По данным издания, четырёхкратный чемпион заключил с командой соглашение на тех же условиях, что хотел получить от «Феррари» и от которых отказалась «Скудерия».

Как уточнил на своей странице в «Твиттере» журналист CNN Танкреди Палмери, речь идёт о контракте на три года.

Ожидалось, что официальное объявление о сделке должно последовать на этой неделе, но команда решила повременить с ним по этическим соображениям, так как у Серхио Переса, которого должен заменить Феттель, был выявлен коронавирус.

Ранее ряд источников сообщил, что на приглашении Феттеля настаивал лично владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл. Его команда со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской. По мнению Стролла, Перес, хоть и является быстрым пилотом, а также приносит с собой спонсорские деньги, не вписывается в концепцию нового проекта. Многие СМИ писали, что владелец команды хочет видеть более узнаваемого в мире Ф-1 пилота в качестве лидера коллектива.

 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Интер» и «Манчестер Юнайтед» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Tuttosport: Переговоры между «Миланом» и «Локо» застопорились
Трагедия, которую скрывали в СССР. Как погибли 13 хоккеистов
СМИ: Турецкий клуб хочет арендовать Смолова
Медведева резко отреагировала на слухи о переходе к Плющенко
«Олег, выходи на лед!»: детскому тренеру нужна ваша помощь
Карпин хотел уйти из футбола и уехать из России из-за «Ростова»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь