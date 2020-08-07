Гран-при 70-летия «Формулы-1» стартует в Великобритании
ТАСС, 7 августа. Программа пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2020 года —
ТАСС, 7 августа. Программа пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2020 года —
Великобритания примет второй этап подряд. Чтобы избежать повторения наименования, было принято решение назвать вторую гонку
Прошедшую 2 августа гонку в Великобритании выиграл шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». При этом победа получилась весьма необычной — заключительные полкруга британец доезжал на трех колесах
В пятницу команда «Рейсинг Пойнт» должна объявить, примет ли участие в
Гонка 2 августа закончилась аварией для российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята. Уфимец сначала посчитал, что допустил ошибку, но позднее стало известно о проколе колеса. Его партнер по команде француз Пьер Гасли финишировал седьмым и уже опережает россиянина в личном зачете на 11 очков. Для Квята
Рекордсменом по победам в Великобритании является Хэмилтон, который семь раз видел клетчатый флаг первым. Из действующих пилотов здесь также побеждали финн Кими Райкконен (2007) и немец Себастьян Феттель (2009, 2018). Первая часть свободных заездов начнется в 13:00 мск, вторая — в 17:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск), завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).