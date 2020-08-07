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16:50 (мск), источник: Autosport.com.ru

Mercedes обиделась на Формулу-1 и грозит уходом

«Серебряные стрелы» недовольны новыми финансовыми условиями.

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Руководитель Mercedes Тото Вольф дал понять, что его команда недовольна перераспределением призового бюджета в Формуле-1 после 2021 года. Поэтому «Серебряные стрелы» не готовы взять на себя обязательство по участию в чемпионате по окончании этого года.

«Mercedes — главная жертва новой финансовой структуры Формулы 1 после 2021 года. Мы считаем, что по отношению к нам поступили несправедливо, и не готовы подписать новый Договор Согласия», — цитирует Вольфа журналист BBC Sport Эндрю Бенсон.

На вопрос, как далека команда от подписания нового Договора Согласия, Вольф ответил: «Всё зависит от противоположной стороны. Если вы готовы сесть за стол переговоров, обсудить вопрос и найти компромисс, то шанс есть. Но пока я не видел такого намерения с их стороны».

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