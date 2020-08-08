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16:31 (мск), источник: Autosport.com.ru

Себастьян Феттель: Я определился с решением

Делиться планами на будущее немецкий гонщик пока, правда, не торопится.

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Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель заявил, что определился с планами на будущее. Но делиться ими с окружающими он пока не торопится.

Еще пару дней назад итальянские СМИ сообщили, что 33-летний немецкий гонщик подписал трехлетний контракт с Racing Point, которая с 2021 года будет заводским коллективом Aston Martin.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я принял решение. Посмотрим, что из этого получится. В ближайшие пару недель не ждите новостей, не нужно на меня давить, — сказал Феттель немецкому телеканалу RTL. — Если проект будет интересным, мне есть что дать ему. Просто так оставаться я не намерен, сумма в чеке для меня не так важна».

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