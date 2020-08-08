Квят не прошел во второй сегмент квалификации перед своей сотой гонкой

Источник: Reuters

Российский гонщик команды AlphaTauri Даниил Квят в последний момент остался за бортом второго сегмента квалификации Гран При 70-летия, который проходит на Сильверстоуне.

В первой попытке россиянин показал время 1.27,882, а его второй круг был удалён из-за нарушения пределов трассы. В итоге в последний момент Даниила выбил из топ-15 гонщик Renault Эстебан Окон.

Возможно, у Квята также были неполадки с машиной — возвращаясь в боксы, россиянин пожаловался по радио на проблемы в области днища.