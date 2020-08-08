Квят не прошел во второй сегмент квалификации перед своей сотой гонкой
Гонщику AlphaTauri не хватило до попадания во второй сегмент 0,125 секунды.
Гонщику AlphaTauri не хватило до попадания во второй сегмент 0,125 секунды.
Российский гонщик команды AlphaTauri Даниил Квят в последний момент остался за бортом второго сегмента квалификации Гран При 70-летия, который проходит на Сильверстоуне.
В первой попытке россиянин показал время 1.27,882, а его второй круг был удалён
Возможно, у Квята также были неполадки с машиной — возвращаясь в боксы, россиянин пожаловался по радио на проблемы в области днища.
Помимо Даниила, в первом сегменте из борьбы выбыли Кевин Магнуссен из Haas, Николас Латифи из Williams, а также оба гонщика Alfa Romeo, причём Антонио Джовинацци опередил Кими Райкконена.