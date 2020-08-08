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18:18 (мск), источник: Autosport.com.ru

Квят не прошел во второй сегмент квалификации перед своей сотой гонкой

Гонщику AlphaTauri не хватило до попадания во второй сегмент 0,125 секунды.

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Источник: Reuters

Российский гонщик команды AlphaTauri Даниил Квят в последний момент остался за бортом второго сегмента квалификации Гран При 70-летия, который проходит на Сильверстоуне.

В первой попытке россиянин показал время 1.27,882, а его второй круг был удалён из-за нарушения пределов трассы. В итоге в последний момент Даниила выбил из топ-15 гонщик Renault Эстебан Окон.

Возможно, у Квята также были неполадки с машиной — возвращаясь в боксы, россиянин пожаловался по радио на проблемы в области днища.

Помимо Даниила, в первом сегменте из борьбы выбыли Кевин Магнуссен из Haas, Николас Латифи из Williams, а также оба гонщика Alfa Romeo, причём Антонио Джовинацци опередил Кими Райкконена.

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