Квят стартовал в своей юбилейной сотой гонке в «Формуле-1»
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российский пилот Даниил Квят из команды «Альфа Таури» стартовал в своей юбилейной 100-й гонке в карьере в рамках «Формулы-1».
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российский пилот Даниил Квят из команды «Альфа Таури» стартовал в своей юбилейной 100-й гонке в карьере в рамках «Формулы-1».
Юбилей для Квята пришелся на
Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в возрасте 19 лет и с тех пор трижды поднимался на призовой пьедестал на этапах чемпионата «Королевских гонок».