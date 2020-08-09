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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Квят стартовал в своей юбилейной сотой гонке в «Формуле-1»

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российский пилот Даниил Квят из команды «Альфа Таури» стартовал в своей юбилейной 100-й гонке в карьере в рамках «Формулы-1».

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Юбилей для Квята пришелся на Гран-при 70-летия «Королевских гонок», который проходит в воскресенье на трассе «Сильверстоун» в Великобритании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в возрасте 19 лет и с тех пор трижды поднимался на призовой пьедестал на этапах чемпионата «Королевских гонок».

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