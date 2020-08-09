Квят стартовал в своей юбилейной сотой гонке в «Формуле-1»

Юбилей для Квята пришелся на Гран-при 70-летия «Королевских гонок», который проходит в воскресенье на трассе «Сильверстоун» в Великобритании.

Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в возрасте 19 лет и с тех пор трижды поднимался на призовой пьедестал на этапах чемпионата «Королевских гонок».