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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия «Формулы-1»

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при 70-летия «Формулы-1», прошедшей на британской трассе «Сильверстоун», российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 10-м.

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Источник: AFP 2020

Второе место по итогам гонки в воскресенье занял британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, отставший от Ферстаппена на 11,326 секунды. Третьим стал еще один гонщик «Мерседеса», финн Вальттери Боттас (+19,231).

Квят отстал от лидера на 1 минуту 9,669 секунды, напарник Квята по команде француз Пьер Гасли стал 11-м (+1.10,642).

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