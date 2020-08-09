Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Второе место по итогам гонки в воскресенье занял британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, отставший от Ферстаппена на 11,326 секунды. Третьим стал еще один гонщик «Мерседеса», финн Вальттери Боттас (+19,231).