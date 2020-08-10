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15:27 (мск), источник: Autosport.com.ru

Кими Райкконен побил рекорд Михаэля Шумахера по пройденным кругам

На Гран При 70-летия пало очередное достижение «Красного Барона».

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По ходу дистанции Гран При 70-летия на Сильверстоуне Кими Райкконен установил новый рекорд по количеству пройденных кругов, превзойдя предыдущее достижение Михаэля Шумахера. Историческое событие произошло на 32-м круге дистанции.

Во время загрузки произошла ошибка.

За 18 сезонов в Формуле-1 Кими Райкконен преодолел 16 845 кругов. На счету семикратного чемпиона мира — 16 825. Интересно, что рекорд по количеству пройденных километров пока ещё принадлежит Фернандо Алонсо — 83 882 километра, но Кими уступает бывшему напарнику по Ferrari всего 171 километр и превзойдёт его достижение уже в следующие выходные в Барселоне, если проедет 37 кругов — чуть больше половины дистанции.

Рекордсмены Формулы 1 по числу пройденных кругов после Гран При 70-летия

  1. Кими Райкконен — 16 845
  2. Михаэль Шумахер — 16 825
  3. Фернандо Алонсо — 16 778
  4. Рубенс Баррикелло — 16 631
  5. Дженсон Баттон — 16 271
  6. Фелипе Масса — 14 852
  7. Льюис Хэмилтон — 14 532
  8. Себастьян Феттель — 13 393
  9. Дэвид Култхард — 12 394
  10. Ярно Трулли — 12 368
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