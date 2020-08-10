Кими Райкконен побил рекорд Михаэля Шумахера по пройденным кругам
На Гран При 70-летия пало очередное достижение «Красного Барона».
На Гран При 70-летия пало очередное достижение «Красного Барона».
По ходу дистанции Гран При 70-летия на Сильверстоуне Кими Райкконен установил новый рекорд по количеству пройденных кругов, превзойдя предыдущее достижение Михаэля Шумахера. Историческое событие произошло на 32-м круге дистанции.
За 18 сезонов в Формуле-1 Кими Райкконен преодолел 16 845 кругов. На счету семикратного чемпиона мира — 16 825. Интересно, что рекорд по количеству пройденных километров пока ещё принадлежит Фернандо Алонсо — 83 882 километра, но Кими уступает бывшему напарнику по Ferrari всего 171 километр и превзойдёт его достижение уже в следующие выходные в Барселоне, если проедет 37 кругов — чуть больше половины дистанции.
Рекордсмены Формулы 1 по числу пройденных кругов после Гран При 70-летия