Кими Райкконен побил рекорд Михаэля Шумахера по пройденным кругам

За 18 сезонов в Формуле-1 Кими Райкконен преодолел 16 845 кругов. На счету семикратного чемпиона мира — 16 825. Интересно, что рекорд по количеству пройденных километров пока ещё принадлежит Фернандо Алонсо — 83 882 километра, но Кими уступает бывшему напарнику по Ferrari всего 171 километр и превзойдёт его достижение уже в следующие выходные в Барселоне, если проедет 37 кругов — чуть больше половины дистанции.