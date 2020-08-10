Подарок от Ферстаппена к 70-летию Ф-1! А вот Феттель — худший. Оценки за пятый этап
Первая десятка сезона. Даже две!
Первая десятка сезона. Даже две!
Пятый этап Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.
Макс Ферстаппен — 10
Это была великолепная победа. Макс блестяще сработал с резиной, поддерживая при этом высокий темп, решительно шёл в атаку, когда было необходимо, и в концовке полностью контролировал ход гонки. И всё это на трассе, на которой «Мерседес» доминировал неделей ранее.
Шарль Леклер — 10
Ещё один герой
Нико Хюлькенберг — 9,0
После столь долгого перерыва Хюлькенберг возвращается и почти с лёгкостью берёт шесть очков и третье место в квалификации. И даже хорошо, что немцу пришлось совершить лишний
Валттери Боттас — 8,0
Боттас был сильнее Хэмилтона, но по итогам
Александер Албон — 7,5
Тайский пилот в очередной раз (очень) много проиграл Ферстаппену в квалификации, но более или менее реабилитировался в гонке за счёт длинного второго отрезка. Под финиш Алекс провёл пару обгонов и выбрался на пятое место — и это выглядело бы здорово, если бы не победа напарника и 40-секундное отставание.
Эстебан Окон — 7,5
Окон провалил квалификацию, уступив напарнику во втором сегменте почти четыре десятых, и после штрафа за блокировку стартовал только 14-м. Зато в гонке, в отличие от Риккардо, не допускал ошибок и продержался всю гонку с одним
Даниил Квят — 7,5
Квят провёл сильную гонку и заслужил 10-е место, но если бы не провал в квалификации, результат был бы выше. А в квалификации, напомним, Даниил проиграл Гасли в Q1 более семи десятых секунды.
Пьер Гасли — 7,5
Самому Пьеру, правда, выход в Q3 ничего не дал, и даже наоборот — пришлось стартовать на «медиуме» и слишком рано ехать в боксы. После этого Гасли оказался в глубоком трафике и гораздо быстрее изнашивал резину.
Льюис Хэмилтон — 7,0
Лидер чемпионата провёл не самую чистую квалификацию, затем не смог опередить напарника на старте и вышел вперёд лишь благодаря оттянутому второму
Ландо Норрис — 7,0
В гонке проблемы с износом резины оказались серьёзнее, чем предполагали в «Макларене», так что, кроме хорошего старта, Норрису похвастать нечем. Хорошо уже то, что Ландо набрал пару очков и держится в первой пятёрке общего зачёта.
Карлос Сайнс — 7,0
Для Сайнса это была блёклая гонка без очков, но вины пилота в этом почти нет. Ещё до квалификации, чтобы решить проблемы с перегревом, инженеры пожертвовали скоростью, а на
Кими Райкконен — 7,0
В гонке «Альфа Ромео» смотрится лучше, чем в квалификациях, но всё равно тяжело видеть чемпиона мира на последней стартовой позиции. В воскресенье Кими пытался реализовать тактику одного
Антонио Джовинацци — 7,0
Джови вновь — уже в третий раз подряд! — опередил Райкконена в квалификации, но больше ничего сделать не смог: после раннего
Ромен Грожан — 6,5
Кевин Магнуссен — 6,5
Напарник Грожана наоборот — провалился в квалификации, но сумел отыграть много позиций на старте. Затем, правда, Кевин тоже откатился в конец и на очки не претендовал. В оправдание Магнуссена скажем, что после столкновения с Албоном в предыдущей гонке ему пришлось вернуться к старому днищу, использовавшемуся ещё на тестах.
Джордж Расселл — 6,5
Четвёртый подряд выход в Q3 перечеркнул слабый старт, после которого Джордж почти всю гонку провёл на привычных по прошлому году позициях.
Лэнс Стролл — 6,0
С болезнью Переса у Стролла появился шанс закрепиться в статусе лидера команды, но в итоге он проигрывает в квалификации 0,3 секунды напарнику, который лишь четвёртый день за рулём машины. В гонке ситуация не изменилась — почти всю дистанцию Лэнс шёл позади Халка.
Даниэль Риккардо — 6,0
Николас Латифи — 5,5
Пятое подряд поражение дебютанта в квалификации само по себе — не катастрофа, но Расселлу в первом сегменте он проиграл 0,67 секунды, и это очень много. Ну, а в гонке канадец постоянно ехал в конце пелотона без
Себастьян Феттель — 4,5
За два
Дмитрий Захарченко