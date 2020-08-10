Подарок от Ферстаппена к 70-летию Ф-1! А вот Феттель — худший. Оценки за пятый этап

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Пятый этап Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 10

Это была великолепная победа. Макс блестяще сработал с резиной, поддерживая при этом высокий темп, решительно шёл в атаку, когда было необходимо, и в концовке полностью контролировал ход гонки. И всё это на трассе, на которой «Мерседес» доминировал неделей ранее.

Шарль Леклер — 10

Ещё один герой Гран-при 70-летия. Леклер удивительным образом проехал всю дистанцию с одним пит-стопом и на финише оказался четвёртым, хотя первый круг закончил 10-м. В общем зачёте Шарль опережает пилотов «Макларена» и «Рейсинг Пойнт» на уступающей в скорости машине.

Нико Хюлькенберг — 9,0

После столь долгого перерыва Хюлькенберг возвращается и почти с лёгкостью берёт шесть очков и третье место в квалификации. И даже хорошо, что немцу пришлось совершить лишний пит-стоп и уступить позицию Строллу, иначе это был бы чересчур унизительный разгром канадца.

Валттери Боттас — 8,0

Финн завоевал первый с Гран-при Австрии поул и удержался на старте впереди напарника, но тактический просчёт «Мерседеса» отбросил сначала на второе, а затем и на третье место.

Боттас был сильнее Хэмилтона, но по итогам уик-энда отставание от напарника выросло до 34 очков.

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Александер Албон — 7,5

Тайский пилот в очередной раз (очень) много проиграл Ферстаппену в квалификации, но более или менее реабилитировался в гонке за счёт длинного второго отрезка. Под финиш Алекс провёл пару обгонов и выбрался на пятое место — и это выглядело бы здорово, если бы не победа напарника и 40-секундное отставание.

Эстебан Окон — 7,5

Окон провалил квалификацию, уступив напарнику во втором сегменте почти четыре десятых, и после штрафа за блокировку стартовал только 14-м. Зато в гонке, в отличие от Риккардо, не допускал ошибок и продержался всю гонку с одним пит-стопом.

Даниил Квят — 7,5

Квят провёл сильную гонку и заслужил 10-е место, но если бы не провал в квалификации, результат был бы выше. А в квалификации, напомним, Даниил проиграл Гасли в Q1 более семи десятых секунды.

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Пьер Гасли — 7,5

Самому Пьеру, правда, выход в Q3 ничего не дал, и даже наоборот — пришлось стартовать на «медиуме» и слишком рано ехать в боксы. После этого Гасли оказался в глубоком трафике и гораздо быстрее изнашивал резину.

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Льюис Хэмилтон — 7,0

Лидер чемпионата провёл не самую чистую квалификацию, затем не смог опередить напарника на старте и вышел вперёд лишь благодаря оттянутому второму пит-стопу — а оттянутым он получился, потому что с Ферстаппеном боролся Боттас, а не Льюис. Это пока самая слабая гонка действующего чемпиона после неудачи на первом этапе.

Ландо Норрис — 7,0

В гонке проблемы с износом резины оказались серьёзнее, чем предполагали в «Макларене», так что, кроме хорошего старта, Норрису похвастать нечем. Хорошо уже то, что Ландо набрал пару очков и держится в первой пятёрке общего зачёта.

Карлос Сайнс — 7,0

Для Сайнса это была блёклая гонка без очков, но вины пилота в этом почти нет. Ещё до квалификации, чтобы решить проблемы с перегревом, инженеры пожертвовали скоростью, а на пит-стопе отказал гайковёрт.

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Кими Райкконен — 7,0

В гонке «Альфа Ромео» смотрится лучше, чем в квалификациях, но всё равно тяжело видеть чемпиона мира на последней стартовой позиции. В воскресенье Кими пытался реализовать тактику одного пит-стопа, но из-за вибраций на «медиуме» в конце вынужден был сбавить темп. Хватит ли у финна терпения продолжать эти мучения?

Антонио Джовинацци — 7,0

Джови вновь — уже в третий раз подряд! — опередил Райкконена в квалификации, но больше ничего сделать не смог: после раннего пит-стопа итальянец откатился глубоко в конец пелотона и боролся лишь с «Уильямсами» да «Хаасами».

Ромен Грожан — 6,5

В субботу француз завоевал лучший для «Хааса» результат квалификации в сезоне, но уже на первом круге провалился на 16-е место. Отыграться после этого шансов уже не было.

Кевин Магнуссен — 6,5

Напарник Грожана наоборот — провалился в квалификации, но сумел отыграть много позиций на старте. Затем, правда, Кевин тоже откатился в конец и на очки не претендовал. В оправдание Магнуссена скажем, что после столкновения с Албоном в предыдущей гонке ему пришлось вернуться к старому днищу, использовавшемуся ещё на тестах.

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Джордж Расселл — 6,5

Четвёртый подряд выход в Q3 перечеркнул слабый старт, после которого Джордж почти всю гонку провёл на привычных по прошлому году позициях.

Лэнс Стролл — 6,0

С болезнью Переса у Стролла появился шанс закрепиться в статусе лидера команды, но в итоге он проигрывает в квалификации 0,3 секунды напарнику, который лишь четвёртый день за рулём машины. В гонке ситуация не изменилась — почти всю дистанцию Лэнс шёл позади Халка.

Даниэль Риккардо — 6,0

Австралиец великолепно квалифицировался, но уже тогда знал, что гонка будет сложной из-за нехватки «харда». Финал, увы, оказался очень прозаичным: разворот на 31-м круге. После этого шансов отыграться уже не было — как и комплектов жёсткой резины.

Николас Латифи — 5,5

Пятое подряд поражение дебютанта в квалификации само по себе — не катастрофа, но Расселлу в первом сегменте он проиграл 0,67 секунды, и это очень много. Ну, а в гонке канадец постоянно ехал в конце пелотона без каких-либо шансов на хороший результат.

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Себастьян Феттель — 4,5

За два Гран-при в Сильверстоуне Феттель набрал одно очко, Леклер — 27. Себ вновь жалуется на машину и пререкается с командой по поводу тактики, но странно пенять на стратегию, когда ты вылетаешь в первом же повороте гонки.